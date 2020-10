Groził Katarzynie Lubnauer śmiercią. Strażnik marszałkowski skazany

Były strażnik marszałkowski został skazany za grożenie śmiercią Katarzynie Lubnauer, przewodniczącej Nowoczesnej. Sąd wymierzył mu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Mężczyzna we wrześniu 2019 r. miał wysłać do polityk maila z pogróżkami.

Strażnik marszałkowski z 19-letnim stażem pracy - Włodzimierz D. - we wrześniu 2019 r. wysłał maila do przewodniczącej Nowoczesnej. Nawiązywał w nim do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza i sugerował, że Lubnauer powinien spotkać ten sam los. Katarzyna Lubnauer ujawniła w mediach społecznościowych treść otrzymanego e-maila z pogróżkami, w których odwołał się do śmierci Pawła Adamowicza sugerując, że posłankę powinien spotkać ten sam los.

Ustalono, że autorem gróźb jest pracownik Straży Marszałkowskiej. Mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zrzuty a następnie zwolniono go z pełnionej funkcji.

"Warszawski sąd skazał byłego strażnika marszałkowskiego za kierowanie pod adresem posłanki KO Katarzyny Lubnauer gróźb karalnych i inwektyw. Sąd wymierzył mężczyźnie karę pół roku pozbawienia wolności, którą warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby, dozór kuratorski i grzywnę" - poinformowała we wtorek Polską Agencję Prasową samodzielna sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie

Jak przekazała Polskiej Agencji Prasowej we wtorek samodzielna sekcja prasowa Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa uznał Włodzimierza D. za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Sąd Rejonowy skazał go na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą warunkowo zawiesił na okres 2 lat próby i dozór kuratorski.

"Zasądził też od oskarżonego karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych, a wysokość jednej stawki ustalił na 10 zł. Ponadto nałożył na Włodzimierza D. obowiązek przeproszenia pokrzywdzonej poprzez zamieszczenie jednorazowego ogłoszenia w papierowym wydaniu gazety stołecznej, w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku" - podano.

Poinformowano również, że b. strażnik został zobowiązany do powstrzymania się od kontaktowania z pokrzywdzoną oraz zbliżania do niej w okresie próby 2 lat. Wyrok nie jest prawomocny.

RadioZET.pl/PAP