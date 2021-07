Komisja Europejska wszczęła przeciw Polsce procedurę naruszeniową ws. stref wolnych od LGBT. Komisja zamierza zbadać ich zgodność z unijnym prawem. Radio ZET odwiedziło jedną z miejscowości, w której obowiązuje uchwała anty-LGBT. Zapytaliśmy mieszkańców Potworowa, co sądzą o takich strefach. - Nie wiem, nie znam się, proszę pytać innych o takie rzeczy - to jedna z najczęściej padających odpowiedzi.

Strefy wolne od LGBT w Polsce znalazły się na celowniku Komisji Europejskiej. Bruksela wszczęła procedurę naruszeniową przeciw naszemu krajowi. KE zamierza zbadać, czy uchwały samorządów nie naruszają unijnego prawa.

- W przypadku Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do zapytania Komisji dotyczącego charakteru i wpływu uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin - oznajmiła Komisja.

KE wszczęła też postępowanie o naruszenia prawa UE przeciwko Węgrom "w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ". Chodzi o ustawę wprowadzającą "zakaz promocji homoseksualizmu".

KE wszczyna procedurę przeciw Polsce. Chodzi o "strefy wolne od LGBT"

W Polsce wciąż jest kilkanaście gmin gdzie samorządy nie wycofały się z ustawy anty-LGBT. Jedną z nich jest Potworów na Mazowszu. Radio ZET zapytało mieszkańców, co myślą o takiej strefie. - Nie powinno się o nikim źle mówić, bo każdy co chce, to robi - mówi jedna z mieszkanek. Wiele osób nie chce o tym rozmawiać. - Nie wiem, nie znam się, proszę pytać innych o takie rzeczy - to jedna z częstych odpowiedzi. Jak się okazuje, również wójt gminy woli sprawę przemilczeć. - Nie masz się pan czym zajmować tylko takimi głupotami? - rzucił w krótkiej rozmowie z reporterem Radia ZET. A mieszkańcy w tym paprykowym zagłębiu przyznają, że teraz główny temat rozmów dotyczy tego, czy kolejne nawałnice zniszczą uprawy, i czy gmina wypłaci ewentualne odszkodowania.

fot. Bartosz Staszewski/East News

Komisja Europejska w zeszłym roku nie przyznała pieniędzy dla polskich gmin ze „strefami wolnymi od ideologii LGBT+", które obejmowały sześć projektów w ramach współpracy miast. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział wtedy wsparcie finansowe dla takich gmin. W sierpniu 2020 roku „wolna od LGBT” gmina Tuchów otrzymała z Funduszu Sprawiedliwości 250 tysięcy złotych.

RadioZET.pl/oprac. AK