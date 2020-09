Cichanouska w Polsce. Morawiecki przekazał jej klucze do zabytkowej willi

Naród białoruski się obudził – mówiła w środę w Warszawie liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska, dziękując przy tym Polsce za wsparcie. W symbolicznym geście premier Mateusz Morawiecki wręczył jej klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego w zabytkowej willi na Saskiej Kępie. - Ten dar narodu polskiego dla białoruskiego na pewno przyczyni się do walki o wolną Białoruś - mówił.

Swiatłana Cichanouska jest już w Polsce. W środę rano rywalka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich na Białorusi spotkała się z Mateuszem Morawieckim. Na wspólnej konferencji Cichanouska podkreślała, że "naród białoruski zaczął walczyć o swoje prawa". - O prawo do mówienia, wybierania i decydowania, jaka będzie przyszła naszej ukochanej ojczyzny - mówiła.

- W tej chwili dzieją się straszne rzeczy na białoruskich ulicach, bo przemoc nie zna granic. […] Ludzie nie mogą pogodzić się z tym, co było 8 i 9 sierpnia, kiedy wyszli na ulicę i zaczęli bronić swoich praw. Dla nas, dla narodu, nie ma już legitymizacji i nie możemy przyjmować (Łukaszenki – red.) jako naszego przywódcę – powiedziała Cichanouska w Warszawie.

fot. PAP/Piotr Nowak

Liderka białoruskiej opozycji przekonywała, że białoruskiemu społeczeństwu "pomogą nowe i sprawiedliwe wybory, aby wybrać prawdziwego prezydenta, który nie będzie wybierał sobie, z kim z sąsiadów się przyjaźni, a będzie prowadził politykę otwartości i ze wszystkimi sąsiednimi krajami". - W naszym kraju są trudne czasy, ale z drugiej strony radosne, bo to, co się teraz odbywa, budzi we mnie dumę, że naród Białorusi się obudził, że czujemy się jednym narodem - powiedziała.

Morawiecki przekazał Cichanouskiej klucze do nowej siedziby Domu Białoruskiego

Cichanouska dziękowała Polakom za dotychczasowe wsparcie. Premier Morawiecki z kolei w symbolicznym geście przekazał jej klucze do nowej siedziby Domu Białorusi. - Ten dar narodu polskiego dla białoruskiego na pewno przyczyni się do walki o wolną Białoruś - powiedział Morawiecki.

- Polska jest otwartym domem dla wszystkich Białorusinów, którzy potrzebują pomocy. W ramach naszego programu „Solidarni z Białorusią” pomagamy osobom represjonowanym, staramy się wspierać środowiska białoruskie, które niosą pieśń wolności na Białoruś, walczą o demokratyczną, wolną, suwerenną Białoruś – mówił. - Przedstawimy wkrótce plan gospodarczy dla narodu białoruskiego, dla państwa białoruskiego, który ma na celu pokazanie, że Europa jest otwarta na Białoruś, Europa jest otwarta dla narodu białoruskiego - zapowiedział.

Swiatłana Cichanouska jeszcze w środę spotka się ze studentami na Uniwersytecie Warszawskim, a także z szefem NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. W czwartek ma wziąć udział w Forum Gospodarczym w Karpaczu i spotkać się z liderem Platformy Obywatelskiej Borysem Budką.

RadioZET.pl