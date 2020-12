Sylwester 2020 zgodnie z założeniami rządu Mateusza Morawieckiego będzie inny niż dotychczas. Na mocy wprowadzonego rozporządzenia o ograniczeniach i zakazach w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od dnia 31 grudnia od godz. 19.00 do dnia 1 stycznia do godz. 6.00 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczanie się osób przebywających na tym obszarze będzie możliwe jedynie w celu: wykonywania czynności służbowych, zawodowych lub wykonywania działalności gospodarczej oraz w celu zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z życiem codziennym.

Przepis, pierwotnie określany "godziną policyjną", a obecnie już jedynie "zakazem przemieszczania się" jest jednak mocno krytykowany przez liczne grono konstytucjonalistów. W ocenie prof. Marka Chmaja, "wprowadzone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21 grudnia 2020 r. ograniczenia swobody przemieszczania się i wolności zgromadzeń są niezgodne z Konstytucją RP". Chaos związany z zakazem przemieszczania się w Sylwestra 2020, budzi dodatkowe wątpliwości w związku z ewentualnymi działaniami policji. - Przypomnę słowa Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara: przepisy, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, są dla policjantów wiążące. Policjant, zwłaszcza policjant na ulicy, nie jest funkcjonariuszem, który decyduje o zgodności z konstytucją takich rozporządzeń - mówił kilka dni temu rzecznik KGP insp. Mariusz Ciarka. Oznacza to, że niezależnie od zgodności lub niezgodności zakazów z polskim prawem, policja będzie miała obowiązek interweniować we wskazanych godzinach.

Sylwester 2020 i "zakaz przemieszczania się". Prof. Marek Chmaj: zakazy niezgodne z Konstytucją

Jaką będzie wyglądać praca policji w czasie obowiązywania "zakazu przemieszczania się" w Sylwestra? Tego do końca nie wiadomo. W rozmowie z RadiemZET.pl podkom. Michał Gaweł z biura prasowego KGP powiedział, że "jak co roku w Sylwestra należy spodziewać się wzmożonych policyjnych patroli, które będą czuwały nad bezpieczeństwem". Szczegółów jednak nie udało nam się poznać. Sprawy nie skomentowało także biuro prasowe MSWiA.

Jak podkreśla w obszernym wpisie prof. Marek Chmaj, wprowadzone zakazy naruszają wolności obywatelskie do przemieszczania się oraz zgromadzeń, wyrażone w artykułach 52 oraz 57 Konstytucji. Jak dodaje, Konstytucję narusza sam sposób wprowadzenia tych ograniczeń - za pomocą rozporządzenia, a nie - jak przewidziano w ustawie zasadniczej w przypadku nadzwyczajnych, wymagających ograniczenia obywatelskich wolności sytuacji (art. 31) - poprzez ustawę.

"Z uwagi na rażącą sprzeczność ww. ograniczeń i zakazów z Konstytucją, ich naruszenie przez osoby wykonujące ograniczane prawa i wolności nie może rodzić w stosunku do nich negatywnych skutków prawnych" - czytamy w opinii prof. Chmaja.

Kary za złamanie "zakazu przemieszczania się" w Sylwestra

Za łamanie obowiązujących obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemiologicznym grozi mandat karny w wysokości do 500 zł. Policja może nałożyć pouczenie, sporządzić wniosek o ukaranie do sądu lub notatkę do służb sanitarnych, które mogą nałożyć karę nawet do 30 tys. zł.

– W sylwestra nastawiamy się głównie na akcję sprawdzania trzeźwości kierowców i badania ich pod kątem środków odurzających – komentował w rozmowie z TVP insp. Marek Ciarka. Dopiero w dalszej kolejności policja będzie reagować na grupowanie się imprezowiczów i zwracać im uwagę lub nakładać mandaty karne - dodaje rzecznik KGP.

- Jeżeli chodzi o potencjalne karanie osób, które łamią te przepisy, to zawsze jest tak, że decyzje w tej sprawie podejmują funkcjonariusze, oceniając, czy to przemieszczanie się wpisuje się w zasady wpisane w rozporządzeniu -powiedział z kolei w rozmowie z TOK FM szef KPRM Michał Dworczyk.

RadioZET.pl/ TOK FM/ TVP Info