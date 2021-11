W poniedziałek rano media obiegła informacja o dużej grupie migrantów, która planuje przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Obecnie znajdują się oni w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy (woj. podlaskie). Z informacji oraz materiałów wideo publikowanych m.in. przez MON wynika, że próbowali siłowo wejść na terytorium Polski, co uniemożliwiły polskie służby.

We wtorek o godz. 16 rozpoczęło się specjalne posiedzenie Sejmu poświęcone napiętej sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W jego trakcie informację rządu na ten temat przedstawili m.in. premier Mateusz Morawiecki oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński, który mówiąc o sytuacji w ok. Kuźnicy, stwierdził, że "doszło tam do bardzo spektakularnej, masowej próby nielegalnego przekroczenia granicy".

Sytuacja na granicy z Białorusią. Szef MSWiA w Sejmie

- Obserwowaliśmy tę sytuację od kilku dni. Już od niedzieli, 7 listopada, 3 km od naszego przejścia granicznego w Kuźnicy służby białoruskie, inspirując grupy migrantów, wskazały im stację benzynową jako punkt zborny - wyjaśnił, dodając, że w niedzielę zgromadziło się tam ok. 500 osób i że "zostali oni przesunięci przez służby białoruskie na teren pobliskich lasów. W poniedziałek od samego rana widzieliście państwo spektakularny przemarsz w kraju, gdzie zgromadzenia publiczne są zakazane, około tysiąca migrantów, którzy docierali przez szereg godzin z Mińska właśnie na tę stację benzynową".

Szef MSWiA podkreślił, że w poniedziałek ok. 1500 osób próbowało przełamać granice państwa polskiego. - Usiłowania te były bezskuteczne i będą bezskuteczne. Mamy wystarczające siły i środki, aby skutecznie przeciwdziałać tego typu nielegalnym, sprzecznym z prawem, siłowym, agresywnym próbom przekroczenia naszej granicy - zapewnił.

Kamiński poinformował, że bezpośrednio w pasie przy granicy naszego państwa na Białorusi przebywa obecnie ok. 2-4 tys. migrantów, którzy - jak powiedział - "będą dążyli w najbliższym czasie - być może w najbliższych godzinach, być może w najbliższych dniach - do kolejnego szturmu na naszą granicę".

Kamiński: na Białorusi przebywa ok. 15 tys. migrantów

Minister zaznaczył, że na Białorusi przebywa około 15 tys migrantów, a tygodniowo odbywa się około 40 lotów do Mińska z kilku państw świata, głównie Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Syrii i Libanu. - Staramy się wpływać na linie lotnicze i władze tych państw, żeby ograniczyć liczbę tych kursów. Częściowo nam się już to udaje, ale sytuacja jest taka, jaka jest - przekonywał, zaznaczając, że tygodniowo mniej więcej 2 tys. migrantów trafia na lotnisko w Mińsku, jednak dynamika spada. Kilka tygodni temu było to ok. 3,5 tys. migrantów tygodniowo.

- Od czerwca tego roku wiedzieliśmy, że zapadła decyzja polityczna o uderzeniu na nasz kraj, o uderzeniu na naszych przyjaciół z państw bałtyckich z wykorzystaniem elementu nielegalnej migracji - podkreślił podczas swojego wystąpienia. Jak dodał, główny decydent w tej sprawie jest na Kremlu i jest to prezydent Rosji Władimir Putin.

Od dłuższego czasu obserwowaliśmy spotkania zarówno na poziomie politycznym, jak i na poziomie służb specjalnych, MSZ, służb granicznych obu tych państw. To jest stała, bieżąca współpraca. Nie ma najmniejszych wątpliwości, ze Łukaszenka i ten reżim [...] robi, to co, robi, za pełną akceptacją Moskwy Mariusz Kamiński, szef MSWiA

Zdaniem szefa MSWiA w tej sprawie Rosja ma swoje "dalekosiężne cele", a są nimi destabilizacja sytuacji w Unii Europejskiej. - I tak naprawdę jest to próba stałej destabilizacji Europy Środkowo-Wschodniej - powiedział. - Niewątpliwie są to cele strategiczne Rosjan. Oni chcą mieć instrument wpływu i szantażu na Europę, na wolny świat, wykonywany nie swoimi rękami - podkreślił minister.

Jak mówił, Łukaszenka to polityk "ciężko zraniony", który "pała chęcią zemsty" na Polskę za to, że pomagała ona Białorusinom. Jego zdaniem Łukaszenka stawia sobie przed sobą także cele polityczne. - Chce być uznany za legalnie wybranego prezydenta Białorusi. Chce zmusić Polskę, Litwę, UE do rozmów. Chce być partnerem. Jego celem jest oczywiście zmuszenie, poprzez stosowanie tego typu metod, do zniesienia sankcji na Białoruś - zaznaczył Kamiński.

Kamiński: nie pozwolimy zrobić z Polski bezradnego państwa

Zaapelował też do posłów o jedność w sytuacji zagrożenia, jakie pojawiło się na granicy z Białorusią. - Przestańmy oglądać się na słupki poparcia partii politycznych - powiedział. Podkreślił jednocześnie, że w sytuacji kryzysu migracyjnego znaczenie ma to, co służy państwu i obywatelom "niezależnie od poglądów politycznych".

Zapewnił też, że rząd kontroluje sytuację na granicy. - Staramy się wyprzedzać ich (migrantów - PAP) o krok - powiedział, przypominając, że wojsko zaczęło stawiać zasieki na granicy z Białorusią na początku lipca, kiedy nie było jeszcze fali migrantów na Litwie - do Polski ta fala dotarła w sierpniu. Jak podkreślił, wtedy zasieki zostały postawione, bo rząd już wtedy wiedział, że będzie to niezbędne. Także w lipcu - jak stwierdził Kamiński - prezydent wydał "niejawną zgodę" na użycie wojska na granicy.

Taką mamy koncepcję. Wiemy, że musimy działać w sposób konsekwentny. Osiągniemy swoje cele i nie pozwolimy zrobić z Polski bezradnego państwa, państwa zdestabilizowanego, które będzie szklakiem dla przemytników, dla nielegalnych grup przestępczych, dla wrogów naszego kraju Mariusz Kamiński, szef MSWiA

- Ci ludzie znajdują się tam legalnie, stworzono im możliwości logistyczne w postaci przelotu samolotami, wszyscy mają wizy, wszyscy przebywają tam legalnie, są zapraszani przez białoruskie służby, białoruskie biura turystyczne rozsiane po świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie - mówił Kamiński o osobach, które z Białorusi próbują przedostać się do Polski.

- Jeżeli nie będziemy konsekwentni, jeżeli stracimy zimną krew, jeżeli nie będziemy twardo działać, będziemy zalani falą nielegalnej imigracji ze wszystkimi konsekwencjami politycznymi i społecznymi - podkreślił szef MSWiA. Jak dodał: - To nie może się stać.

Kamiński zaznaczył, że "jest jeszcze jeden cel wojny hybrydowej, jaka została wytoczona wobec naszego kraju". - Tym celem jest maksymalne skłócenie wewnętrzne nas, nas Polaków, nas polityków, polaryzacja. Skaczmy sobie do gardeł, oskarżajmy się, kłóćmy się, pokażmy swoją słabość w sytuacji zagrożenia - powiedział.

- Tym celem jest wytworzenie poczucia niebezpieczeństwa u naszych obywateli, że państwo jest słabe, bezradne, że wróg zewnętrzny może robić, co chce w naszym kraju, może nam dyktować warunki, że nie jesteśmy samodzielni, że musimy prosić o pomoc - kontynuował minister. Wskazał, że "musimy temu wspólnie się przeciwstawić"

RadioZET.pl/PAP