Szczepienia przeciw Covid-19 zdaniem ekspertów jest najlepszym sposobem na zapobiegnięcie czwartej fali zakażeń koronawirusem. Według kancelarii premiera do tej pory pełną dawkę szczepionki przyjęło 17,9 mln Polaków (47,2 proc. populacji).

W obawie przed kolejną falą pandemii, rządy krajów europejskich wprowadzają obostrzenia dla niezaszczepionych (w naszym kraju takich decyzji nadal nie ma). Przeciwko takim regulacją protestują przeciwnicy obowiązkowych szczepień, również w Polsce. W ostatnich tygodniach doszło do kilku ataków na punkty szczepień. W odpowiedzi na nie minister zdrowia Adam Niedzielski zaproponował objęcie pracowników tych punktów ochroną, jaka przysługuje funkcjonariuszom publicznym.

Punkty szczepień z dodatkową ochroną

O zaakceptowaniu przez szefa rządu tej decyzji poinformował we wtorek na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski. Premier Mateusz Morawiecki wskazał, że propozycja padła ze strony szefa MZ na posiedzeniu Rady Ministrów.

- Ja się do niej bardzo jednoznacznie przychylam. Wszyscy pracownicy punktów szczepień, zwłaszcza tych, które są prowadzone gdzieś na rynkach, na ulicach, które są narażone na bezpośredni kontakt z potencjalnymi agresorami, wykonują bardzo potrzebną społeczną pracę - powiedział szef rządu. - Zaproponujemy Sejmowi objęcie ich tą dodatkową opieką poprzez przyznanie im statusu funkcjonariusza publicznego - wyjaśnił Morawiecki.

Pytany, kiedy przewidywane jest skierowanie takiego projektu do Sejmu, szef rządu zauważył, że posiedzenie izby jest w środę. - Trudno będzie zrobić to do jutra, żeby wprowadzić tego typu zmiany. Natomiast z całą pewnością, jeśli nie uda się to w tym trybie absolutnie ekstraordynaryjnym, to na kolejnym posiedzeniu (Sejmu - przyp. red.) - poinformował Morawiecki.

Prof. Simon: antyszczepionkowcy grożą mi śmiercią

Prof. Krzysztof Simon, członek Rady Medycznej przy premierze, podkreślił w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że "ma problem jest z niesłychaną agresją antyszczepionkowców, co zgłasza od sześciu miesięcy". - Ministerstwo Sprawiedliwości nic w tej sprawie nie robiło, ani żadne inne służby. Jak grożono mi karą śmierci – zresztą nie tylko mi, wielu członkom Rady Medycznej przy premierze i innym ludziom, którzy się wypowiadali prospołecznie, dbając o zdrowie chorych, umieszczano np. mój wizerunek w reklamie jakichś leków itd., to nikt nie zareagował - mówił.

Tłumaczył, że ma "dokument ze Świdnika, nazwisko osoby, która mi groziła, policja rozpoczęła śledztwo, a pani prokurator odpowiada, że groźba kary śmierci w myśl kodeksu karnego nie jest przestępstwem". - W jakim ja kraju żyję?! Tak jest od wielu miesięcy, dopiero teraz rząd reaguje, jak bandyci napadają na punkty szczepień – bo to jest bandytyzm, terroryzm. Wyobraża pan sobie napad na chirurga, żeby nie operował wyrostka robaczkowego? Bo to w tę stronę idzie - zaznacza w dzienniku.

RadioZET.pl/PAP - Agnieszka Ziemska, Jakub Borowski/Rzeczpospolita