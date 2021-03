Posłanka PiS Joanna Lichocka zaapelowała o włączenie dziennikarzy do grupy oczekującej na pilne zaszczepienie przeciw Covid-19. "Przeprowadźmy szczepienia dziennikarzy pracujących na pierwszej linii!" – przekazała, a jej apel poniosły prorządowe media. Komentatorzy są sceptyczni co do takiej zmiany, opinia publiczna przypomina, że są inne grupy zawodowe bardziej potrzebujące szybszych szczepień.

Joanna Lichocka chce szybszych szczepień przeciw Covid-19 dla dziennikarzy. Zdaniem posłanki PiS pracownicy mediów również pracują na "pierwszej linii", co uprawniałoby ich do włączenia do grupy pierwszej i szybszego przyjęcia preparatu.

Dla portalu Niezalezna.pl przekazała, że w ostatnich tygodniach nieoficjalnie zwracała się w tej sprawie do ministra Michała Dworczyka, pełnomocnika ds. Narodowego Programu Szczepień.

Posłanka PiS chce szybszych szczepień dla dziennikarzy. "Pracują na pierwszej linii"

Lichocka odniosła się do przypadku redaktora Piotra Semki, który w stanie ciężkim trafił pod respirator. Jej apel nie spotkał się jednak z powszechnym uznaniem, zarówno zainteresowanych sprawą dziennikarzy, jak i internautów.

Padają za to odniesienia do szczepień, których bardziej potrzebują pracownicy sklepów, sprzedawcy, kurierzy, czy listonosze - jako osoby kontaktujące się na co dzień w pracy z nieporównywalnie większą liczbą osób niż dziennikarze.

RadioZET.pl