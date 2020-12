Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski zachęca prezydenta Andrzeja Dudę do zaszczepienia się przeciw Covid-19. Jednocześnie odradził na Twitterze głowie państwa skorzystanie z oferty Władysława Kosiniaka-Kamysza (szef PSL), który złożył mu taką propozycję na łamach „Rzeczpospolitej”. Wpis Karczewskiego wywołał kolejną polityczną burzę. Nie pierwszą taką z epidemią w tle.

Szczepienia przeciw Covid-19 staną się wyzwaniem dla Polski i całego świata w przyszłym roku. Wobec wątpliwości, jakie wywołał w sprawie szczepień przeciw grypie prezydent Andrzej Duda, szef PSL, lekarz z zawodu, zaoferował głowie państwa, szybkie i sprawne zaszczepienie przeciw Covid-19.

- On miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – zapowiedział w Rp.pl Władysław Kosiniak-Kamysz.

Lider PSL zachęca prezydenta do szczepień. Karczewski: Są politycy, którym trudno ufać

Na odezwę lidera ludowców zareagował błyskawicznie senator PiS Stanisław Karczewski. Były marszałek i wicemarszałek izby wyższej co prawda zachęcił Dudę do zaszczepienia przeciw Covid-19, niemniej skorzystał z okazji, by wbić szpilę Kosiniakowi-Kamyszowi.

- Panie Prezydencie. Zachęcam do szczepienia. Sam, choć przeszedłem Covid-19, będę się szczepił. Ale stanowczo odradzam ofertę Pana @KosiniakKamysz. Są politycy, którym się ufa i są tacy, którym trudno ufać – napisał na Twitterze polityk PiS, również lekarz z zawodu.

Jego wpis wywołał kolejną polityczną burzę, niwecząc jednocześnie apele rządzących o zgodę ponad podziałami w sprawach epidemii, której trud dźwiga cała Polska. Przypomnijmy, że to nie pierwsze epidemiczne zwarcie między lekarzami-politykami. Wiosną, gdy Polska ogłaszała lockdown Karczewski i marszałek Senatu spierali się o prawidłowy sposób dezynfekcji rąk. W naszym studiu pokazywał to również lider PSL.

RadioZET.pl/Twitter