Szczyt UE w Brukseli zakończyło porozumienie, które zakłada powołanie funduszu odbudowy o wartości 750 mld euro: 390 mld euro będą stanowiły granty, a 360 mld euro pożyczki. Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro.

Jak informuje Kancelaria Premiera, Polska będzie mogła otrzymać z budżetu UE, tzn. w ramach Wieloletnich Ram Finansowych oraz Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy, ok. 139 mld euro w formie dotacji oraz 34 mld euro w pożyczkach. W przeliczeniu na złotówki oznacza to, że Polska będzie mogła skorzystać z ponad 776 mld zł wsparcia (w cenach bieżących), w tym: 623 mld zł w formie dotacji i 153 mld zł w formie niskooprocentowanych pożyczek.

Śląsk stracił większość środków unijnych na transformację energetyczną

Jak informuje ''Dziennik Zachodni'', Śląsk stracił większość środków unijnych na zapowiadaną transformację energetyczną. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji został znacznie zmniejszony – z planowanych 37,5 mld euro do 17,5 mld euro. Polska będzie miała dostęp jedynie do 50 proc. należnej nam puli, ponieważ rząd PiS nie zobowiązał się do wypełnienia unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Rząd Mateusza Morawieckiego skupił się na sprawach powiązania finansów z praworządnością i całkowicie zlekceważył sprawę Funduszu. Przegrał dwa razy. Bo ilość wypłacanych przez UE środków i tak powiązano z przestrzeganiem praworządności, zaś Fundusz Transformacji obcięto. Przy sprzyjających okolicznościach możemy liczyć na maksymalnie 4 mld euro, ale jeśli rząd nie zmieni zdania, to kwota ta zostanie jeszcze pomniejszona

- mówi w rozmowie z ''Dziennikiem Zachodnim'' Łukasz Kohut, europoseł Wiosny.

Według Greenpeace Polska polskie regiony górnicze wskutek działań rządu Morawieckiego stracą ponad 5 miliardów euro na sprawiedliwą transformację. - Szybkie odejście od węgla i wdrażanie sprawiedliwej transformacji regionów górniczych są działaniami, których nie można odkładać na później - mówi Joanna Flisowska.

