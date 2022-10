Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego odchodzi. "Złożyłem rezygnację"

Komunikat o rezygnacji gen. Macieja Materki ukazał się na oficjalnej stronie internetowej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

"W dniu 20 października 2022 roku podjąłem decyzję o zakończeniu służby i na ręce Prezesa Rady Ministrów złożyłem rezygnację z funkcji Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego" - napisał gen. Maciej Materka w komunikacie. Podkreślił, że prawie pięć lat pracował na tym stanowisku.

"Pozostawiam Służbę ukompletowaną, dobrze wyposażoną i doskonale przygotowaną do realizacji jej ustawowych zadań, a przede wszystkim gotową do stawienia czoła bieżącym zagrożeniom i wyzwaniom. Przez ten czas Służba nawiązała i pogłębiła relacje z partnerami zagranicznymi, co znacznie wpłynęło na rozwój jej potencjału w zakresie współdziałania kontrwywiadowczego, operacyjnego i cyberbezpieczeństwa. Istotnie zwiększyła się aktywność SKW w operacjach sojuszniczych oraz kontrybucja w NATO" - czytamy w komunikacie.

Nagła rezygnacja szefa SKW. Gen. Materka dziękuje rodzinie

Gen. Materka dodał, że Służba Kontrwywiadu Wojskowego "zajmuje obecnie bardzo ważne miejsce w krajowym systemie służb specjalnych i jest nieodzownym elementem zapewnienia bezpieczeństwa i osłony kontrwywiadowczej Siłom Zbrojnym RP, a także wojskom sojuszniczym stacjonującym na terenie naszego państwa".

"Pragnę serdecznie podziękować wszystkim żołnierzom, funkcjonariuszom oraz pracownikom cywilnym Służby Kontrwywiadu Wojskowego za udzielone mi wsparcie, za ich codzienny trud i wkład pracy na rzecz bezpieczeństwa państwa, a także za postawę, która była dla mnie inspiracją. Wyjątkowe podziękowania kieruję do moich zastępców i kadry kierowniczej SKW. Dziękuję także wiceprezesowi Rady Ministrów ministrowi obrony narodowej panu Mariuszowi Błaszczakowi oraz ministrowi spraw wewnętrznych i administracji, koordynatorowi służb specjalnych panu Mariuszowi Kamińskiemu. Na końcu pragnę również podziękować mojej rodzinie, bez wsparcia której nie byłbym w stanie w pełni poświęcić się służbie na rzecz państwa" - napisał gen. Materka. Dodał, że "nadal pozostanie aktywny w obszarze bezpieczeństwa w sferze publicznej".

Maciej Materka był szefem Służby Kontrwywiadu Wojskowego od 17 stycznia 2018 r. Wcześniej był funkcjonariuszem Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W 2006 r. rozpoczął pracę w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Z CBA odszedł w 2015 r. Od 2016 do 2018 r. był zastępcą dyrektora i dyrektorem Departamentu Bezpieczeństwa w MSWiA. W kwietniu 2020 r. został powołany także na stanowisko pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni. 14 sierpnia 2020 prezydent Andrzej Duda na wniosek ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka awansował Macieja Materkę do stopnia generała brygady.

