Szok w TVP. Gość programu wprawił Ziemca w osłupienie

TVP nie stroni od oczerniania Donalda Tuska i oponentów władzy PiS nawet w wakacje. Serwisy informacyjne przedstawiały ostatnio "atak na pracowników TVP", wskazując w wieczornych Wiadomościach, że jest to skutek działań "silnych ludzi PO".

17 lipca, w niedzielnym programie "Minęła 20", gościem Krzysztofa Ziemca był m.in. b. prezes TVP Robert Kwiatkowski. Na wstępie potępił incydent z groźbami wobec ekipy telewizji publicznej, natomiast zaszokował prowadzącego i widzów prostą oceną wieloletniej narracji TVP.

Szok w TVP. Robert Kwiatkowski wprawił Ziemca w osłupienie

- To jest próba nachalnego upolitycznienia tego incydentu. Zasługuje to na potępienie, ale na potępienie zasługuje też komentarz, jaki państwo na antenach dajecie, sklejając to z Tuskiem. Dlaczego z Tuskiem? Dlaczego z Siemoniakiem? Bo wam się nie podoba wypowiedź na temat Glapińskiego – odpowiedział Robert Kwiatkowski.

Były prezes Telewizji Polskiej wypomniał Ziemcowi, jak TVP regularnie wykorzystuje wyrwane słowa Tuska "für Deutschland", opisując byłego premiera w skrajnie niekorzystnym świetle. A z drugiej strony nieprzerwanie cytuje agresywne wystąpienia działaczy PiS. - Morawiecki mówił, że inflacja jest jak Tusk, że przybywa z zagranicy. Co to jest, jak nie podżeganie do nienawiści? - pytał Kwiatkowski.

Zmieszany Ziemiec przyznał, że nie zna nowej wypowiedzi Morawieckiego, a potem uznał, że "nie jest nacechowana nienawiścią".

- Sugerujecie w ten sposób, tak jak z tym wielokrotnym powtarzaniem "für Deutschland", że Tusk to jest jakiś obcokrajowiec, w domyśle jakiś Niemiec. A to jest polski polityk, polski premier. Z czego się śmiejecie? Za chwilę będziecie potępiać ludzi, że sobie skaczą do oczu, a tego nie widzicie? Panowie, opamiętajcie się – mówił Kwiatkowski.

Były prezes TVP zauważył, że w studiu telewizji gościli przed nim stali komentatorzy stacji - Michał Karnowski i Tomasz Sakiewicz, którzy rozmawiając o języku nienawiści i jego ofiarach, wspomnieli tylko o Ryszardzie Cybie, który zamordował posła PiS Marka Rosiaka. Zupełnie pominęli natomiast zamordowanie z tego samego powodu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

RadioZET.pl