Szokujące praktyki w NBP? Poseł PiS: Przyjmuję to z niedowierzaniem

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają utrudniony dostęp do analiz Narodowego Banku Polskiego? - Przyjmuję to z niedowierzaniem, jeżeli to jest prawdą - komentował w programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" poseł PiS Tadeusz Cymański.

Goście programu "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" rozmawiali o kulisach działalności Narodowego Banku Polskiego, którego prezesem jest Adam Glapiński. Zgodnie z ostatnimi doniesieniami członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają mieć utrudniany dostęp do niezbędnych wyliczeń i analiz Banku. - Członek Rady Polityki Pieniężnej może wejść do centrali NBP tylko raz w tygodniu – mówił w radiu TOK FM Przemysław Litwiniuk, jeden z nowych członków Rady.

- Za czasów Marka Belki i wszystkich innych poprzednich szefów NBP każdy członek Rady Polityki Pieniężnej mógł wymagać dostępu do wszystkich dostępnych analiz w Banku. W tej chwili to jest niemożliwe. Oni mogą wejść do Banku raz w tygodniu i dostają tylko to, co chcą im pokazać - komentowała posłanka KO Joanna Kluzik-Rostkowska.

Cymański: nie bronię w czambuł prezesa Glapińskiego

- Przyjmuję to z niedowierzaniem, jeżeli to jest prawdą - powiedział z kolei poseł PiS Tadeusz Cymański. - Fatalne jest to, że ta wojna polityczna w Polsce zaczyna coraz bardziej przechodzić w miejsca... Ja też ubolewam, że prezes NBP jest niepowściągliwy. Bo prezes Narodowego Banku - milczenie, i oni - milczenie. To są takie ciała, gdzie oszczędność w słowach jest największą cnotą. I to później się mści.

- Szlachectwo zobowiązuje, i nas też. Smutne jest to, że na zewnątrz są wynoszone sprawy, że ci, którzy powinni siedzieć dzień i noc, i myśleć, czy podwyższyć, czy obniżyć, zajmują się trochę sobą. Ja nie bronię w czambuł prezesa, że jest cudem. Pan Belka jest politykiem czy nie? Konkretnie! - mówił Cymański.

Zdaniem Krzysztofa Hetmana z PSL wewnętrzna praca NBP jest owiana obecnie wielką tajemnicą. - Jak w sytuacji takiego kryzysu finansowego, gospodarczego, członek RPP może nie mieć dostępu do analiz i osób pracujących w NBP, aby porozmawiać? - pytał polityk.

Śmiszek: PiS potraktowało NBP jako kolejny łup

- Tam jest wszystko utajnione. Tam owiewa aurą tajemnicy. Przez przypadek dowiedzieliśmy się o gigantycznych zarobkach w gabinecie prezesa Glapińskiego. Przez pół roku są utajnione protokoły z Rady Polityki Pieniężnej. Knebluje się usta cały czas członkom RPP.

Krzysztof Śmiszek z Lewicy ocenił, że problemem w funkcjonowaniu NBP jest osoba prezesa Adama Glapińskiego. - Ta awantura, której jesteśmy świadkami, jest efektem tego, że Glapiński myśli, że jest Narodowym Bankiem Polskim. Król słońce, zrobił z NBP oblężoną twierdzę i myśli, że jest jeden jedyny, który w państwie dba o finanse publiczne.

- Zapomniał chyba, że jest prezesem NBP, a nie ciągle przyjacielem pana Kaczyńskiego [...] Problemem jest to, że PiS potraktowało NBP jako kolejny łup. Jeśli pan minister mówi, że to jest ciało niezależne, to ja pytam skąd tam się wzięła posłanka Masłowska? - dodał polityk Lewicy.

