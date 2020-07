Szumowski wyleci z ministerstwa? „Nie chcę odchodzić”

Coraz częściej sugeruje się, że zbliżająca się rekonstrukcja rządu to doskonały pretekst, by bezboleśnie zdymisjonować ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. On sam tych informacji nie dementuje, podkreśla jednak, że „nie chce odchodzić”.

Rekonstrukcja rządu to w ostatnich tygodniach jeden z najgorętszych tematów. Sam prezes PiS Jarosław Kaczyński potwierdził, że - owszem - rekonstrukcja rządu będzie. - Sądzę, że to nastąpi już zaraz po wakacjach – zapowiedział dwa tygodnie temu w radiowej Jedynce, przy czym zaznaczył wyraźnie, że w przypadku zmian personalnych na pewno nie chodzi o premiera Mateusza Morawieckiego.

Z medialnych doniesień wynika, że na liście ministrów "do wymiany" jest m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Nie chcę odchodzić z ministerstwa zdrowia – zadeklarował w piątek. Szumowski, który z powodu nagłego i rekordowego przyrostu zakażeń koronawirusem w Polsce przerwał swój urlop, był w piątek wieczorem gościem Polsat News, gdzie pytano go m.in. właśnie o jego przyszłość w rządzie.

- Wróciłem w tej chwili do pracy i to pokazuje, że co jest w tej chwili istotne – stwierdził. - Nie chcę odchodzić. W tej chwili jest wyzwanie koronawirusa – podkreślił.

Do tego, czy minister zdrowia pozostanie w rządzie odnosił się pod koniec lipca także premier Mateusz Morawiecki. - Ja wobec pana ministra Szumowskiemu nie mam żadnych innych planów, mam nadzieję na współpracę z panem ministrem - mówił wtedy premier. Jak dodał, jest przede wszystkim wdzięczny panu ministrowi Szumowskiemu za to, że tak wspaniale bronił Polaków przed koronawirusem. - Za to, że tak odważnie podejmował te decyzje i dzięki niemu przeszliśmy tę fazę w miarę suchą nogą, a jeżeli będzie druga fala, myślę, że się nauczyliśmy żyć coraz lepiej z tą epidemią – mówił szef rządu.

RadioZET.pl/Polsat News