Szykuje się "radykalna rozbudowa armii". Kaczyński przedstawił projekt ustawy

Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. To znaczy, siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło. By ich siła odstraszająca wystarczyła, aby do takiego ataku zniechęcić. To stare powiedzenie "chcesz pokoju, szykuj się na wojnę" jest cały czas aktualne. Musimy z tego wyciągnąć daleko idące wnioski