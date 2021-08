Szykuje się rewolucja w dostępie do broni? "Pozwolenie jak przy prawie jazdy"

Dostęp do broni palnej w Polsce jest ograniczony przez restrykcyjne przepisy. Pozwolenie wydaje policja, a zdobycie jej do ochrony osobistej jest bardzo trudne. Konfederacja i PiS chcą to zmienić. Projekt ułatwiający dostęp do broni palnej jest przygotowywany w Parlamentarnym Zespole ds. Kultury Posiadania Broni, który założyła Konfederacja.

Według „Rzeczpospolitej” prawdziwymi autorami nowych przepisów są środowiska strzeleckie. Celem ma być m.in. odejście od celów, do których wydaje się pozwolenia. Obecna ustawa wymienia m.in. łowiecki, sportowy i kolekcjonerski.

Dostęp do broni palnej w Polsce będzie łatwiejszy?

Szef Parlamentarnego Zespołu ds. Kultury Posiadania Broni Michał Urbaniak z Konfederacji powiedział „Rzeczpospolitej”, że zmieni się procedura wydawania pozwoleń oraz organ, który będzie się tym zajmował. – Wydanie pozwolenia na broń będzie wyglądać podobnie, jak w przypadku prawa jazdy. Nie będzie zajmowała się tym policja, lecz organ cywilny, konkretnie wojewoda, choć nie wykluczamy, że tę kompetencję będzie mógł mieć starosta – wyjaśnił Urbaniak.

Kto mógłby ubiegać się o pozwolenie na broń, gdyby nowe przepisy weszły w życie? Każdy, to ma 18 lat, mieszka w Polsce, nie choruje psychicznie i nie był skazany za niektóre przestępstwa. Taka osoba musiałaby również zdać egzamin bądź co najmniej pięć lat posiadać obywatelską kartę broni.

Obywatelska karta broni. Co to jest?

Czym jest karta broni? W myśl nowych przepisów pozwalałaby ona posiadać broń, która uchodzi za najmniej niebezpieczną m.in. strzelby, broń gazową i niektóre rodzaje broni bocznego zapłonu. Kartę uzyskiwałoby się na podstawie umotywowanego wniosku. Oznacza to, że w tym przypadku nie byłoby konieczności zdawania egzaminu.

O kartę broni mogłyby się ubiegać osoby pełnoletnie, niekarane za niektóre przestępstwa, mieszkające w Polsce i niechorujące psychicznie – poinformowała „Rzeczpospolita”.

Konfederacja ma 10 posłów, natomiast do wniesienia projektu potrzeba ich 15. Według nieoficjalnych doniesień Konfederację wesprą politycy PiS.

W 2020 roku Polacy posiadali 587,9 tys. sztuk broni palnej. „Rzeczpospolita”, powołując się na uzasadnienie podobnego projektu Kukiz’15 złożonego w 2016 roku, podała, że ta liczba po zmianach w prawie mogłaby wzrosnąć dziesięciokrotnie.

