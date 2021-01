Hołownia: niebawem będziemy mieć koło parlamentarne Polska 2050

Szymon Hołownia został zapytany w PR24 o plany ruchu Polska 2050. "To jest początek" - ocenił Hołownia, mówiąc o przejściu Burego do Polski 2050. "Jesteśmy nastawieni na długi marsz, który ma swoje etapy. Dziś kolejny etap, czyli nasz pierwszy senator. Wierzę, że nie ostatni" - powiedział.

Zapytany ile transferów polityków do jego ruchu będzie w tym tygodniu, Hołownia stwierdził, że takich rozmów jest "sporo". "Jestem spokojny o to, że niebawem, nawet bardzo niebawem, będziemy mogli cieszyć się taką instytucjonalną obecnością poprzez koło parlamentarne" - stwierdził.

Szymon Hołownia: niebawem koło parlamentarne ruchu Polska 2050

Przyznał jednocześnie, że nie wie, jak szybko uda mu się zbudować osobne koła: poselskie i senatorskie. "Nie mamy wilczych apetytów. Nam chodzi o to, żeby dobrze zbudować się w przyszłych wyborach, a w tych wyborach zdobyć minimalną pływalność w parlamentarnym basenie poprzez dwa, czy trzy takie byty, jak koło poselskie, senackie i parlamentarne, które będą sprawnie działać" - powiedział Hołownia.

Lider Polski 2050 zapewnił też, że jest otwarty na współpracę z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi. "Nie widzę powodu, żeby przechodzić na stronę Zjednoczonej Prawicy. Senator Bury będzie po stronie, po której jest i po której się umawiał z wyborcami, że będzie. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Platformą Obywatelską to jesteśmy otwarci na współpracę, z każdym kto chce współpracować" - powiedział Hołownia.

"My chcemy wygrywać, jesteśmy po tej stronie zmęczeni wszyscy przegrywaniem. (...) Dla nas bycie w opozycji to jest walka, to jest pozycja startowa do wygranej i jesteśmy w stanie rozmawiać ze wszystkimi, którzy będą chcieli wygrywać" - podkreślił. Ocenił też, że w tym gronie jest wielu polityków PO, ale "nie wie, czy jest cała ta formacja".

Zapowiedział, że w tym tygodniu Polskę 2050 czeka "mini (ze względu na pandemię - PAP) konwencja programowa". "Jeszcze w styczniu powiemy bardzo dokładnie, jakie są nie tylko nasze założenia ideowe, ale jak widzimy bardzo ważną kwestię, jak jest uporządkowanie spraw na linii państwo-Kościół, w chwilę później, jak widzimy klimat, jak widzimy ochronę zdrowia i edukację. Będziemy pokazywać, że wiemy jak iść naszym programowym tropem" - zapowiedział Hołownia.

Obecnie, obok senatora Burego, Ruch 2050 w parlamencie reprezentuje też posłanka Hanna Gill-Piątek, która we wrześniu ub.r. opuściła partię Wiosna i klub Lewicy.

RadioZET.pl/ PAP/ PR24