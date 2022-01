Szymon Hołownia przedstawił "strategię zwycięstwa". "Zostawmy w cholerę ten PiS"

Depolaryzacja sceny politycznej i odejście od dwóch obozów: PiS i anty-PiS, debata liderów opozycyjnych partii o przyszłości Polski, wizyta we wszystkich gminach w Polsce oraz "przejęcie" internetu - to główne założenia "Strategii zwycięstwa" przedstawionej przez Szymona Hołownię. - Zostawmy w cholerę ten PiS. Przestańmy, jak kotek prezesa, ganiać za rzucanymi nam wciąż piłeczkami. Sprawmy najpierw, żeby 2 mln Polaków więcej, 10 proc. głosów, uwierzyło w zwycięstwo - mówił lider Polski 2050.

Szymon Hołownia wygłosił przemówienie dotyczące planów Polski 2050 na 2022 r. i przedstawił swoją "Strategię zwycięstwa". - PiS nie potrafi i nie może rządzić dalej. Po szóstych wyborach, po siedmiu latach niszczenia Polski nadchodzi czas zmian. Pytanie tylko, ilu z nas w ogóle jeszcze wierzy w to, że zmiana jest możliwa? W sondażach nie widać przecież, by gnicie tej władzy przekładało się na skokowy wzrost poparcia dla innych. Zamiast tego, od czasu do czasu, tu i tam wybucha ognista dyskusja o tym, jak ułożyć listy wyborcze, żeby odesłać PiS do historii - mówił polityk.

Hołownia podkreślił, że w ostatnich latach próbowano już w tej dziedzinie wszystkiego: jednego bloku w przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego oraz kilku list w przegranych wyborach parlamentarnych w 2015 i 2019 r. - Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów. Problem wcale nie leży w technice układania list, tylko w tym, że gdy Polskę znów podzielimy na dwa obozy - tylko PiS i wszystko tylko nie PiS - przegramy z PiS-em po raz kolejny. A do tego dopuścić nie możemy - mówił lider Polski 2050.

Dlatego, jak ocenił, rozmowy o listach dziś, gdy nie wiadomo, kiedy odbędą się wybory, to zajęcie "jałowe". Jego zdaniem klucz do zwycięstwa jest w paru milionach Polaków, którzy nie biorą udziału w wyborach. - Dlatego dziś, na progu nowego politycznego sezonu przychodzę do was nie z kolejną międzypartyjną taktyką, a ze "Strategią zwycięstwa" - powiedział Hołownia, zapewniając, że jest to strategia "pragmatyczna i skuteczna".

Dlatego Hołownia zaproponował zmianę narracji. - Zostawmy w cholerę ten PiS. Przestańmy, jak kotek prezesa, ganiać za rzucanymi nam wciąż piłeczkami. Sprawmy najpierw, żeby 2 mln Polaków więcej, 10 proc. głosów, uwierzyło w zwycięstwo. Nie w zwycięstwo nad PiS-em [...]. Zwycięstwo będzie nie wtedy, gdy wygra Tusk, Hołownia, Kosiniak, czy Biedroń. Zwycięstwo będzie wtedy, gdy damy Polakom godne warunki pracy i dobrą płacę, tanią i czystą energię, płynny angielski już po podstawówce, ochronę zdrowia, która sprawdza, czy jesteś zdrowy - mówił.

Hołownia ogłosił "strategię zwycięstwa". Chce spotkania z Tuskiem

Strategia Hołowni składa się z czterech punktów. Pierwszy z nich dotyczy depolaryzacji sceny politycznej, by ludzie nie byli skazani tylko na PiS i anty-PiS, żeby mieli wybór pomiędzy pozytywnymi wizjami, a nie tylko przymus głosowania "przeciw". - Jeśli pozbawimy ludzi prawa do głosowania "za", pozostawiając wyłącznie prawo do głosowania "przeciw", bardzo wielu z nich nie zagłosuje w ogóle - dodał. Lider Polski 2050 przekonywał, że jego ruch ma setki stron programów. Zapowiedział, że 28 lutego Polska 2050 opublikuje plan dla "udręczonej Czarnkiem" edukacji, miesiąc później - plan dla osób z niepełnosprawnościami, a w maju - plan nowej polityki zagranicznej.

Drugim punktem jest konferencja o przyszłości Polski. - Odrobiliśmy lekcje. Wierzymy, że inni też. Usiądźmy więc wspólnie do stołu, żeby przepracować nasze pomysły. Już dziś, naprawdę serdecznie i bez żadnego podstępu, zapraszam Władysława Kosiniaka-Kamysza, Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego na konferencję o przyszłości Polski. Zamiast teatralnych wezwań do jedności, którym za kulisami towarzyszy hejt i kopanie po kostkach, siądźmy do otwartych, tematycznych debat programowych - mówił Hołownia.

Zaproponował, by spotkanie liderów ugrupowań opozycyjnych odbyło się 21 marca br. w obecności mediów. - Pokażmy wyborcom, że wiemy, jak wygląda demokratyczna, merytoryczna rozmowa. Pokażmy nie tylko to, od czego chcemy ich wybawić, ale pokażmy im to, co mogą mieć. Niech to będzie wizja z mocą, żeby ludzie za nią poszli, żeby mogli w nią wierzyć - dodał. Hołownia chce, by dyskusja opierała się o trzy bloki tematyczne: Europa, wolność oraz praca.

"Rozmowy na górze to za mało"

Trzecim elementem strategii są rozmowy z mieszkańcami wszystkich gmin w Polsce. - Rozmowy na górze to jednak jeszcze za mało. Żadna strategia nie wypali, jeśli oderwiemy się od tego, co myślą i czego chcą ludzie - oświadczył. Hołownia wskazał, że ruch Polska 2050 w 2021 r. odwiedził wszystkie 380 powiatów. Zapowiedział, że do kolejnych wyborów parlamentarnych Polska 2050 odwiedzi każdą gminę. - Mamy w planach 3 tys. wyjazdów naszych polityków, wolontariuszy, ekspertów - dodał. Przekazał, że sam we wtorek 25 stycznia, odwiedzi "miejsce-symbol zakleszczenia Polski pomiędzy zwaśnionymi obozami".

Czwartym punktem strategii jest "wyjście z telewizora" i "przejęcie" internetu. - Już dziś o godz. 19 zapraszam na Twittera, gdzie wystartuje nowy format, "Strategia zwycięstwa". Co kilka tygodni, czasem sam, czasem w towarzystwie ekspertów, polityków porozmawiam z wami o waszych obawach i nadziejach, chętnie poznam wasze opinie, opowiem wam też o naszych najnowszych działaniach - zapowiedział Hołownia. Poinformował, że w niedzielę 6 lutego Polska 2050 "na dobre wprowadzi się na YouTube'a". - Będzie to kanał wzorowany na najlepszych przykładach z zagranicy. Regularnie będziemy patrzeć w nim władzy na ręce - mówił.

RadioZET.pl/PAP - Aleksandra Rebelińska