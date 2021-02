Szymon Hołownia spóźnił się o kilka dni z rejestracją nazwy partii dla ugrupowania. „Rzeczpospolita” przypomniała historię jego ruchu, tuż po wyborach prezydenckich zarejestrował stowarzyszenie Polska 2050. Wniosek o rejestrację partii czekał jednak dłużej – trafił do sądu 3 listopada

"Jednak Hołownia dał się ubiec. Kilka dni wcześniej inna partia oficjalnie zmieniła nazwę na Polska 2050. Dotąd nazywała się Jeden-PL. Jej siedzibą jest Kościan w Wielkopolsce i jest jednym z niemal 90 ugrupowań zarejestrowanych w Polsce" - podaje "Rz".

Ubiegli Szymona Hołownię w nazwie partii. "Nie jest stolikiem w restauracji do zarezerwowania"

Dziennik skontaktował się z prezesem partii Włodzimierzem Zydorczakiem. Utrzymuje on, że nie zrobił tego "przeciw Hołowni". "Kilka miesięcy temu przyszli do nas ludzie, którzy odeszli od Szymona Hołowni, z propozycją, by zarejestrować partię pod tą nazwą. Zmieniliśmy nazwę po to, by oni nie zrobili tego sami, bo byłoby to wymierzone w Hołownię, albo żeby nazwa nie została zajęta przez osoby sympatyzujące z PiS" - powiedział. Jak dodał Zygorczak, "zabezpieczyliśmy tę markę dla niego, licząc na współpracę, o czym poinformowaliśmy go e-mailowo – dodaje".

Według "Rz" Szymon Hołownia i jego współpracownicy takim prezentem nie są zainteresowani. "Nie znamy tego pana. A partia nie jest stolikiem w restauracji, który można zarezerwować" – powiedział wiceprezes ruchu Michał Kobosko, ogłoszony szefem powstającej partii Hołowni.

Kobosko przypomniał, że 3 listopada, w dniu złożenia wniosku o rejestrację partii Hołowni, informacje o istnieniu ugrupowania Polska 2050 nie figurowały jeszcze w rejestrze Sądu Okręgowego w Warszawie. Zastrzegł, że będzie nazywała się inaczej, zawierając dane osobowe założyciela - Polska 2050 Szymona Hołowni. "Czekamy na decyzję sądu, a w przypadku zaistnienia sporu podejmiemy odpowiednie kroki prawne" – dodaje Kobosko.

RadioZET.pl/Rp.pl