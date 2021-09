Przyszłość TVN24 nadal niepewna? "Stan prawny musi zostać doprecyzowany"

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przegłosowała w środę przedłużenie koncesji dla telewizji TVN24. W głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – za przedłużeniem koncesji były 4 osoby, 1 przeciw. TVN wniosek o przedłużenie koncesji złożył w KRRiT na początku lutego 2020 r.

Przed głosowaniem KRRiT jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

TVN24 z koncesją. Wiceszef MSZ: mieliśmy do czynienia z normalnym procesem

Szynkowski vel Sęk powiedział w TVN24, że decyzja o przedłużeniu tej stacji koncesji na nadawanie pokazuje, że "histeria wokół tej sprawy, to odliczenia na antenie, to odliczanie (do końca obowiązywania koncesji) przez różnych innych polityków tych dni, to jednak była farsa". - Mieliśmy do czynienia z normalnym procesem koncesyjnym, wokół którego były wątpliwości - powiedział wiceszef MSZ.

Jak zaznaczył, jest decyzja o przedłużeniu koncesji, ale pozostają wątpliwości co do tego "jak właściciel TVN24 dokonuje pewnego obejścia przepisów ustawy" i KRRIT w swojej osobnej uchwale zawarła te wątpliwości".

Szynkowski vel Sęk dodał, że normalną regulacją w takich krajach jak np. Austria jest to, że większościowy udziałowiec powinien być z terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego. - I my chcemy taką regulację uszczelnić i wprowadzić w Polsce - mówił wiceminister spraw zagranicznych.

Szynkowski vel Sęk: stan prawny musi zostać doprecyzowany

Podkreślił, że nowela ustawy medialnej i "cały proces legislacyjny nie jest wymierzony w stację TVN". - Nie mamy tu do czynienia z żadnym lex TVN, ani z żadnym atakiem na TVN - dodał.

Tylko - jak mówił Szynkowski vel Sęk - koncesja dla TVN24 została przedłużona, "bo TVN nie jest winny temu stanu prawnemu, że jest on nieprecyzyjny". - Ale jednocześnie jest jasny sygnał, że ten stan prawny musi zostać doprecyzowany tak, żeby właściciel spoza obszaru UE, Europejskiego Obszary Gospodarczego nie mógł mieć większościowego udziału - zaznaczył wiceminister. Zapewnił, że ustawa medialna "ma charakter generalny, skierowany do wszystkich podmiotów".

RadioZET.pl/ TVN24/ Karol Kostrzewa (PAP)