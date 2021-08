Szef TVN24 o naciskach politycznych i koncesji. "Nie przestaniemy nadawać"

TVN24, pierwsza polska telewizja informacyjna powstała 9 sierpnia 2001 r., nadal nie posiada nowej koncesji na nadawanie w Polsce. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT) 17 miesięcy temu otrzymała od Grupy TVN Discovery stosowne dokumenty w tej sprawie. Mimo to nadal nie zapadła żadna decyzja, a czas mija. Obecna koncesja na nadawanie TVN24 mija 26 września.

- Z wszystkich dostępnych ekspertyz prawnych wynika, że ta koncesja powinna zostać nam udzielona. Nie ukrywam, że w dalszym ciągu na to liczymy - podkreślił Michał Samul, członek zarządu TVN i redaktor naczelny TVN24 w rozmowie z serwisem Press.pl. Dodał, że władze stacji analizują kilka scenariuszy na ewentualność, kiedy KRRiT nie przedłuży koncescji.

Lex TVN nadal w Sejmie

- Chcę zapewnić, że TVN24 nie przestanie nadawać. Nadal będzie miejscem bezstronnej debaty publicznej, w którym nadal będzie można znaleźć codziennie wiarygodne i rzetelne informacje - podkreślił Samul. Szef TVN24 przypomniał, że w ostatnich latach pojawiało się wiele sygnałów od obecnego rządu, aby stacja zmieniła linię programową. - Od planów repolonizacji mediów, poprzez próbę wprowadzenia daniny od reklamy dla prywatnych nadawców, aż po szeroko opisywane próby odkupienia TVN24. To wszystko są elementy tej samej układanki, której celem jest podporządkowanie mediów władzy - komentował Samul.

Samul nawiązał również do tzw. lex TVN, czyli projektowi ustawy posłów PiS zmierzającego do odebrania firmom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego udziałów w polskich mediach. Zdaniem komentatorów, polityków opozycji i dziennikarzy PiS w ten sposób chce doprowadzić do sprzedaży udziałów w TVN-ie przez amerykański koncern Discovery Communications.

- Istotą tej sprawy nie jest struktura własności, ale zamach na dziennikarską niezależność, sprawienie, by niewygodna dla rządzących stacja nie mogła dalej funkcjonować. Grozi się amerykańskiemu właścicielowi wywłaszczeniem, właśnie dlatego, że władze Discovery wielokrotnie jak bardzo są przywiązane do idei wolnych i niezależnych mediów - dodał.

Projekt tzw. lex TVN ma być głosowany w Sejmie podczas posiedzenia 11 sierpnia.

