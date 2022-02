TVN24 nieoficjalnie: siedem tysięcy cyberataków na NIK. "Próba rozpętania politycznej histerii"

Portal TVN24.pl podał nieoficjalnie, że 544 urządzenia Najwyższej Izby Kontroli próbowano zaatakować 7300 razy. Do ataków miało dojść w latach 2020-2021. Urządzenia, które inwigilowano, miały należeć do kontrolerów, kierowców i pracowników administracji. Chodzi o telefony, komputery i tablety.

TVN24 ustaliła, że sprawę cyberataków w NIK badał kilkuosobowy wewnętrzny zespół ds. cyberbezpieczeństwa oraz zewnętrzny ekspert. Analizowano adresy podane przez Amnesty International. Jak podaje TVN24, organizacja w opublikowanym 28 grudnia raporcie wymieniła podane przez Citizen Lab (kanadyjskie laboratorium działające przy Uniwersytecie w Toronto, które potwierdziło ataki Pegasusem w Polsce - red.) około pięćdziesiąt adresów IP, które zaatakowały urządzenia mobilne. "Adresy te zostały zakupione przez produkującą Pegasusa izraelską NSO Group w celu cyberataku na urządzenia mobilne" - czytamy.

"Skandal na skalę międzynarodową"

Były szef Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski mówił w Radiu ZET, że "jeśli te informacje się potwierdzą, będziemy mieli do czynienia ze skandalem na skalę międzynarodową". - Jako były wiceszef Europejskiej Organizacji Izb Kontroli nie przypominam sobie przypadku w historii żadnego z krajów, europejskich i na świecie, żeby doszło do inwigilacji na tak masową skalę pracowników instytucji, która co do zasady ma kontrolować władzę, a okazuje się, że to władza kontroluje kontrolerów - powiedział.

- Ewentualna inwigilacja kontrolerów NIK to kolejny już argument za powołaniem sejmowej komisji śledczej w sprawie Pegasusa - powiedział naszemu reporterowi Rafałowi Miżejewskiemu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Za jej powołaniem opowiada się także senator PiS Jan Maria Jackowski. - Inaczej będziemy w bardzo trudnej sytuacji jako państwo - podkreślił.

Stanisław Żaryn komentuje

Nieoficjalne ustalenia o cyberatakach skomentował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "W związku z pojawiającymi się insynuacjami inspirowanymi przez Mariana Banasia, dotyczącymi rzekomej inwigilacji przez służby specjalne pracowników NIK, informuję, że doniesienia te są nieprawdziwe" - przekazał Żaryn w oświadczeniu.

Przypominam, że Marian Banaś ma usłyszeć zarzuty karne. W ocenie prokuratury i CBA Marian Banaś dopuścił się szeregu przestępstw: zatajenia majątku, składania fałszywych oświadczeń majątkowych oraz posiadania nieudokumentowanych źródeł dochodu. rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn

"W najbliższych dniach w sprawie uchylenia jego immunitetu wypowie się Sejm. Inspirowane przez Mariana Banasia doniesienia medialne traktujemy jako próbę rozpętania politycznej histerii, której celem jest de facto uniknięcie przez Mariana Banasia odpowiedzialności przed sądem" - oświadczył rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

