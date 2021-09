Koncesja dla TVN24 zostanie przedłużona – zadecydowała w środę 22 września Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ponad półtora roku od złożenia wniosku przez koncern Discovery. Obecny dokument wygasa 26 września.

Zgoda na nadawanie kanału poprzez tzw. polską koncesję nie oznacza jednak, że umilknie spór o działalność stacji, która wnikliwie patrzy władzy na ręce. KRRiT przegłosowała też bowiem drugą uchwałę, w sprawie "podjęcia działań mających na celu uporządkowanie zasad rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych w Polsce w zakresie możliwości działania podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego". Ten zapis ściśle nawiązuje do rozwiązania proponowanego przez posłów PiS w projekcie ustawy zwanym lex TVN.

TVN24 z obawami po drugiej uchwale KRRiT. "Próba obejścia zapowiadanego weta"

Do środowych rozstrzygnięć w KRRiT odniosła się w komunikacie grupa TVN Grupa Discovery. "Uchwała KRRiT ws. koncesji dla TVN24 jednoznacznie pokazuje, że nie było żadnego uzasadnienia dla jej odwlekania przez 19 miesięcy" - napisano w stanowisku. Jednocześnie koncern zaznaczył, że jest zaniepokojony przyjęciem przez Radę innej z uchwał, której celem jest "wprowadzenie w życie zapisów ustawy lex TVN, jednak z pominięciem procesu legislacyjnego oraz z obejściem zapowiadanego przez Prezydenta RP weta".

"Ta uchwała, podobnie jak lex TVN, zmusza Discovery do ograniczenia działalności w Polsce i stanowi bezpośrednie zagrożenie dla rządów prawa i wolności mediów oraz wywołuje niepokój wśród inwestorów zagranicznych w Polsce" – czytamy w komunikacie TVN Grupy Discovery.

W uchwale KRRiT jej przewodniczący Witold Kołodziejski został zobowiązany do "podjęcia działań mających na celu ukształtowanie polityki państwa w dziedzinie radiofonii i telewizji, w taki sposób, by nie było wątpliwości, że możliwość prowadzenia działalności obejmującej rozpowszechnianie programów radiowych lub telewizyjnych nie dotyczy podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nawet jeśli działają one poprzez podległe im podmioty z Europejskiego Obszaru Gospodarczego".

Zdaniem autorów ustawy, posłów PiS, ma ona na celu uszczelnienie i uściślenie obowiązujących od 2004 r. przepisów, które mówią o tym, że właścicielem telewizji czy radia działających na podstawie polskich koncesji mogą być podmioty z udziałem zagranicznym, pozaeuropejskim nieprzekraczającym 49 proc. W ocenie wielu obserwatorów, dziennikarzy i opozycji nowela jest wymierzona wprost w Grupę TVN, której udziałowcem jest amerykański koncern Discovery.

9 września nowelę odrzucił Senat, projekt ustawy wróci na obrady Sejmu. 24 sierpnia z kolei prezydent Andrzej Duda ocenił nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji jako "bardzo kontrowersyjne rozwiązanie, które jest niezrozumiałe dla naszych amerykańskich partnerów". Współpracownicy prezydenta zapowiedzieli wprost, że głowa państwa jest gotowa zawetować projekt w przegłosowanym kształcie.

RadioZET.pl/PAP