TVN7 wciąż bez koncesji. Jeden z członków KRRiT wydał oświadczenie. "Samodzielnie podejmuję decyzję"

25 lutego wygaśnie koncesja dla TVN7, która wciąż nie otrzymała decyzji o przedłużeniu obecnej licencji bądź jej odmowie. Jak informuje Onet, w ramach Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji odbyły się ostatnio dwa głosowania dotyczące wspomnianych kwestii. W żadnym z nich nie osiągnięto wymaganej większości 4/5 głosów. Warto dodać, że o nową koncesję stacja wystąpiła już w grudniu 2020 roku.

Koncesja dla TVN7. Wciąż nie ma decyzji KRRiT

Wiadomo, że przeciwnych przyznaniu koncesji dla telewizji, wchodzącej w skład TVN Grupy Discovery, jest dwóch członków KRRiT - Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski. Co ciekawe, obaj są nominatami prezydenta Andrzeja Dudy, który pod koniec ubiegłego roku zawetował lex TVN.

Kawecki wydał nawet oświadczenie, które przekazał mediom za pośrednictwem rzeczniczki Rady Teresy Brykczyński. W piśmie - którego fragmenty publikuje Onet - może przeczytać, że jego decyzja jest "niezmienna", a struktura właścicielska grupy TVN - wnioskującą o koncesję dla TVN7 - stoi w sprzeczności z obowiązującą w Polsce ustawą medialną. Przypomniał też, że był przeciwny przedłużenia pozwolenia na nadawanie stacji TVN24.

"Samodzielnie podejmuję decyzje i muszę kierować się wymaganiami zapisanymi w konstytucji oraz w ustawie o KRRiT" - napisał w dokumencie Kawecki, odnosząc się zapewne do faktu, że Duda, który nominował go w skład gremium, nie podpisał przyjętej w grudniu przez Sejm ustawy lex TVN. Podkreślił też, że prezydent nie odpowiedział na propozycję spotkania i rozmowy z członkami rady.

"Kanał może zniknąć za kilkanaście dni". Dyrektor TVN apeluje

Co na to przedstawiciele TVN Grupy Discovery? - Czekamy. Nie ma żadnego formalnego powodu poza tym, że ciągle głosowania są bezskuteczne. Zwróciliśmy się do jedynego czynnika, który może jeszcze zafunkcjonować, czyli do naszych widzów. Jeśli państwo chcą tego kanału dalej, to proszę wysyłać e-maile na adres Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - mówił w rozmowie z Onetem dyrektor programowy TVN Edward Miszczak.

Zwrócił także uwagę, że "ten kanał może zniknąć z dystrybucji naziemnej za kilkanaście dni". Faktycznie, choć TVN7 wystąpiło w trybie awaryjnym o koncesję holenderską i zapewne ją otrzyma, to pozwoli ona na nadawanie jedynie u operatorów kablowo-satelitarnych, ale nie w naziemnej telewizji cyfrowej. Tego bowiem wymaga polska licencja, a jej brak spowodować może "odpływ" aż 1/3 widzów kanału, a także m.in. niższe przychody z reklam.

Lex TVN, czyli nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, o której wspominaliśmy wyżej i która była pierwszą odsłoną walki TVN z KRRiT, została pod koniec grudnia zawetowana przez Andrzeja Dudę. Decyzja prezydenta oznacza, że forsowane wcześniej przez PiS zmiany przepisów, które uniemożliwiałyby podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadanie większościowego pakietu jakiegokolwiek polskiego medium, przynajmniej na razie nie wejdą w życie.

Nowela uderzyłaby m.in. w Grupę TVN (pod jej auspicjami działają m.in. TVN, TVN24 i TVN7), której właścicielem jest amerykański koncern Discovery. To właśnie Amerykanie (na czele z przedstawicielami administracji Joe Bidena), a także opozycja i większość środowiska dziennikarskiego najgłośniej protestowali przeciw inicjatywie rządzących.

RadioZET.pl/Onet.pl