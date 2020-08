W TVP politycy Solidarnej Polski, partii Zbigniewa Ziobry, pojawiają się w ostatnim czasie rzadko, a w TVP Info nie widać ich od ponad miesiąca. Tymczasem to publicystyka w prorządowej stacji informacyjnej ma równie istotny wpływ na opinię publiczną jak flagowe „Wiadomości” w „jedynce”.

Z analizy Onetu wynika, że ostatnim gościem z partii Ziobry w programie "Minęła 20" w TVP Info był poseł Mariusz Kałużny. Gościł tam 19 lipca, czyli grubo ponad miesiąc temu.

Dwa dni wcześniej, w porannym paśmie programu „Minęła 8” pojawił się poseł Jacek Ozdoba i również była to ostatnia wizyta polityka SP. Tymczasem politycy PiS dzień w dzień pojawiają się zarówno w TVP jak i TVP Info, konfrontując się z politykami opozycji, wszystkich opcji reprezentowanych w Sejmie.

Portal przypomniał, że Zbigniew Ziobro był „Gościem Wiadomości” (wydawany po Wiadomościach TVP) po raz ostatni 3 lipca.

Mimo wyjątku, jakim była niedawna obecność w porannym paśmie TVP1 ministrów Michała Wosia (środowisko) i Michała Wójcika (sprawiedliwość), tzw. ziobryści nie są pokazywani szerzej w telewizji publicznej. Zdaniem Onetu, jest to efekt decyzji podjętej przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, któremu nie spodobał się atak TVP na premiera Mateusza Morawieckiego i jego kancelarię tuż po zwycięskich wyborach prezydenckich 12 lipca. W materiale Wiadomości zarzucono KPRM wydatki na reklamy w mediach, które telewizja uznała za nieprzychylne rządowi („Rzeczpospolita”, „Fakt”, „Polityka”).

Jarosław Kaczyński miał uznać, że to o jeden most za daleko i tupnął nogą. Stąd polecenie, by Kurski za karę wyciął Solidarną Polskę z publicystyki TVP Info