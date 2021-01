Kuriozalne porównanie TVP Info po zamieszkach na Kapitolu. KO zapowiada pozew

Zamieszki na Kapitolu nie umknęły uwadze mediom z całego świata. Prorządowe TVP Info skorzystało jednak z okazji, by dramat w Ameryce zestawić z wydarzeniami w Sejmie na przełomie 2016 i 2017 roku.

Porównań do rodzimej sceny politycznej nie poskąpili również Michał Rachoń z programu "Jedziemy" w TVP Info i Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS, który był jego gościem. - To polska opozycja próbowała okupować parlament, nikt inny. Jeżeli ktoś kwestionował wyniki wyborów, to właśnie opozycja – mówił w programie Fogiel.

TVP Info porównała zamieszki w USA do opozycji okupującej Sejm

Dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej bronił tezy zawartej na profilu tvp.info w mediach społecznościowych. Internauci rozprawiają się z porównaniem zastosowanym przez prorządowy serwis telewizji. "Mam nadzieję, że Rada Etyki Mediów zdecydowanie potępi ten wpis. Jesteście chorzy jak Trump". "Co to za skandaliczny tekst?! Czuję, że zaraz puścicie info, że to wina Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska rzecz jasna - podał polityk PO Adrian Tomaszkiewicz. To jedynie część z wpisów, które można podać bez ocenzurowania.

Olechowski brnął jednak w zaparte. - Zachęcam do przeanalizowania tego, jak zachowują się w polskim parlamencie. Wyciągnijmy wnioski z kryzysu politycznego w USA – przekazał na Twitterze w odpowiedzi na oburzenie polityków opozycji.

Szef klubu KO zapowiada pozwanie TVP. "Po wyborach zostanie zlikwidowana"

Do sprawy odniósł się szef klubu Koalicji Obywatelskiej Cezary Tomczyk. Zwrócił uwagę na to, że rządowa telewizja porównała opozycję w Sejmie do ludzi, którzy podłożyli bombę pod Kongres. Zapowiedział pozwanie TVP. - Zwróciłem się do prawników, aby przygotować pozew przeciwko TVP. TVP Info powinna być zlikwidowana w pierwszym możliwym terminie. To będzie jedna z pierwszych decyzji po wygranych wyborach w PL – przekazał na Twitterze.

RadioZET.pl/Twitter