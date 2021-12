Rozpaczliwa obrona Mejzy w TVP. "Polityczny atak za pomaganie chorym?"

Po wielu dniach milczenia Łukasz Mejza postanowił zabrać głos w sprawie medialnych doniesień dotyczących jego działalności biznesowej. Wiceminister sportu zorganizował w PAP konferencję, podczas której zapewniał, że mamy do czynienia z "największym atakiem politycznym po 1989 roku". - Atak ten jest wymierzony we mnie, ale jego celem jest obalenie większości rządowej - przekonywał polityk.

- Bardzo mocno wspieram, wspierałem i będę wspierał rząd Zjednoczonej Prawicy i cały propolski obóz. Natomiast zostałem wybrany z list opozycyjnych. Cała ta nagonka, ten atak medialny, nakręcenie spirali nienawiści, fali hejtu, ma na celu zniszczenie mnie psychicznie, tak, abym miał dość polityki i abym z tej polityki zrezygnował, abym zrezygnował z bycia posłem na Sejm RP. Jeżeli ja zrezygnuję z bycia posłem, jeżeli oddam mandat na Sejm RP, to w moje miejsce wejdzie poseł opozycyjny. I wtedy opozycja uzyska większość i wywoła kryzys parlamentarny - tłumaczył Mejza podczas konferencji prasowej.

TVP broni Łukasza Mejzę: "Polityczny atak", "próba obalenia rządu"

Murem za Łukaszem Mejzą stanęły media rządowe. W TVP Info i "Wiadomościach" TVP widzowie mogli obejrzeć pokaz rozpaczliwej obrony wiceministra, który miał stać się ofiarą antyrządowego spisku. Przekazy, jakie mogliśmy przeczytać na paskach informacyjnych w TVP Info, całkowicie wpisały się w narrację Mejzy, nie mając tym samym nic wspólnego z dziennikarską rzetelnością i obiektywizmem.

A oto przykłady, jak TVP Info broniło polityka: "Polityczny atak za pomaganie chorym?", "Atak na posła Mejzę, próba obalenia rządu", "Mejza: jest zlecenie, by mnie zniszczyć", "Opozycja brutalnie zaatakowała posła Mejzę", "Ł. Mejza: mamy do czynienia z atakiem na większość rządową". W "Wiadomościach" TVP, które prowadziła Danuta Holecka, pojawił się z kolei pasek: "Mejza pod ostrzałem, Grodzki bezkarny". Marszałek Senatu, któremu Prokuratura chce postawić zarzuty korupcyjne, został zestawiony z Mejzą, który mówi w nagraniu, że chciał pomagać chorym ludziom.

"Bezwstyd. Być może największy od 89 roku" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka. "Przepraszam. Co my oglądamy? Czy to jest pokaz jakiegoś znachora, czy po prostu oglądamy tłumaczenia oszusta?…" – skomentował Cezary Tomczyk.

"Kaczyński zdecydował, że Mejza jest czysty. Decyzję ogłosiła tow. Holecka w »Wiadomościach TVP« - napisał Adam Szłapka z Nowoczesnej. "Wiadomości TVP bronią Mejzy. Koniec dyskusji, dymisji nie będzie" - napisał rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

Przypomnijmy, że Wirtualna Polska opisała działalność dawnej firmy obecnego wiceministra sportu oferującej wyjazdy zagraniczne osobom nieuleczalnie chorym (w ty dzieciom), m.in. na nowotwory, Alzheimera czy Parkinsona. Firma miała oferować kosztowne leczenie metodami uznawanymi na całym świecie za niesprawdzone i niebezpieczne. Według portalu interes Mejzy nie wypalił, za to pozostawił po sobie wielu oszukanych pacjentów i ich rodziny.

- Od pewnego czasu pan poseł Mejza jest niewiarygodny i nie sądzę, by przekonał kogokolwiek z klubu PiS. To jasne. Mamy pewien problem wizerunkowy z panem posłem Mejzą – ocenił poseł PiS Bolesław Piecha, pytany przez Beatę Lubecką o wiceministra Łukasza Mejzę i tłumaczenia dotyczące działania jego firmy. - On się powinien podać do dymisji i byłoby to najlepsze rozwiązanie. Nie mamy wyników dochodzenia służb ws. jego firmy. Pytanie, czy jest legalna. Pewnie jest legalna, ale metody działania są wysoce nieetyczne – powiedział Gość Radia ZET.

Wiceminister sportu Łukasz Mejza ma stawić się o godzinie 9.30 w delegaturze CBA przy ul. Poleczki w Warszawie - dowiedział się nieoficjalnie reporter śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski. Polityk został wezwany do złożenia wyjaśnień w postępowaniach kontrolnych prowadzonych przez biuro.

RadioZET.pl