TVP zaprosiła Tuska do programu. Szef PO odmówił. "Cykor", "panika polityczna"

Donald Tusk miałby się "zmierzyć" z Mateuszem Morawieckim? Na pomysł konfrontacji obecnego i byłego premiera wpadła TVP, która wystosowała zaproszenia do programu "Strefa Starcia", emitowanego w TVP Info w niedzielne wieczory. Już wiemy, że do tego nie dojdzie. Morawiecki miał przyjąć zaproszenie, Tusk natomiast je odrzucił.

TVP zaprosiło Tuska, ten odmówił. "Panika polityczna"

"Dostaliśmy właśnie desperackie zaproszenie dla premiera Tuska do wieczornego programu TVP z udziałem premiera Morawieckiego. Donald Tusk jest gotów na debatę z prawdziwym liderem i prawdziwymi dziennikarzami w prawdziwej telewizji" - poinformował w wpisie na Twitterze rzecznik PO Jan Grabiec.

Szerzej odniósł się do tej inicjatywy w niedzielnej rozmowie z Wirtualna Polską. - Ze strony TVP przyszło zaproszenie do programu "Strefa Starcia" w TVP Info, który jest dziś wieczorem. Wysłano je do premiera Donalda Tuska i powiedziano nam, że w programie ma być również premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej nie było sygnałów, że takie zaproszenie może nadejść - relacjonował. Dodał, że dla niego to "przejaw paniki politycznej".

- To niespotykane w dotychczasowej historii politycznej, by ktoś z kilkugodzinnym wyprzedzeniem organizował debatę z udziałem obecnego premiera. [...] Szukają sposobu, by nawiązać kontakt i zatrzymać PO i Donalda Tuska w sytuacji, w której my obserwujemy wzrost notowań, a PiS-owi spada - kontynuował.

Przypomniał, że Tusk już kilka miesięcy temu proponował debatę, ale z faktycznym liderem obozu rządzącego Jarosławem Kaczyńskim. Podkreślił jednak, że "ta propozycja do tej pory nie doczekała się żadnej odpowiedzi".

Myślę, że najlepiej byłoby gdyby takie debaty organizowali niezależni dziennikarze i niezależne telewizje. Kluczem jest wola Jarosława Kaczyńskiego. Jeżeli chciałby stanąć do debaty, to na pewno udałoby się przygotować warunki, które zapewniałyby bezstronność Jan Grabiec, rzecznik PO

Do sprawy odniósł się szef portalu TVP Info Samuel Pereira. "Donald Tusk od 49 odcinków odmawia przyjścia do Strefy Starcia. Fakt, nie opinia. Porównajcie te strachem podszyte słowa Grabca z deklaracją z lipca 2021 roku. Cykor wyszedł z niego i tyle" - napisał na Twitterze.

Sprawę odmowy udziału w debacie skomentował także Przemysław Czarnek. "Panie Tusk, wszyscy wiedzą, że do rozmowy potrzebne są argumenty, a Pan nie ma żadnych. Stąd ten unik" - ocenił minister edukacji i nauki.

RadioZET.pl/PAP/Wirtualna Polska/Twitter