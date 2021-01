TVP 3 Kielce przedstawiła skrajnie krytyczny materiał o kieleckich wodociągach. Ujawniła, że do usterek sieci wodociągowej doszło w środę na ulicach: Wiśniowej, Domki, Nowej i Piramowicza, ale zarysowała też ogólną tezę, że spółka coraz gorzej radzi sobie z awariami.

Poproszony o kolejny komentarz do tej sytuacji rzecznik wodociągów postanowił zaprotestować i odpowiadać na kolejne pytania ekipie TVP tym samym zdaniem: "Wodociągi Kieleckie w sposób wzorcowy usuwają awarie". W wystosowanym później wpisie Ziemowit Nowak napisał, że był to celowy zabieg, protest przeciwko wcześniejszym manipulacjom TVP.

Rzecznik wodociągów trolluje TVP. "Protest przeciwko manipulacji"

Swoją postawę nakreślił szerzej we wpisie na Facebooku. Został za nią mocno skrytykowany, przyznał, że pojawiły się nawet pogróżki dotyczące jego życia. "Wywiad był demonstracją, protestem przeciwko manipulacji, jakiej ta telewizja się dopuściła i do tej pory z niej się nie wycofała. 21 stycznia zadzwoniła do mnie dziennikarka TVP Kielce, że chce zrobić materiał o tym, dlaczego w Kielcach jest tak dużo awarii wodociągów, a Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – jak się wyraziła – „sobie z nimi poradziło”. Tłumaczyłem, i przez telefon, i do kamery, że nie można zestawiać sieci wodociągowo – kanalizacyjnej do sieci ciepłowniczej, bo my mamy prawie 3 tysiące kilometrów sieci, a ciepłownicy 150 km" – napisał Nowak.

Wyjaśniał, że widzowie telewizji usłyszeli jedynie przekaz, że rośnie liczba awarii. "Nie puściła (telewizja, przyp.) mojej wypowiedzi, że liczba awarii z roku na rok maleje, mimo że wzrasta długość sieci. Z materiału TVP3 Kielce dowiedziałem się, że czarne jest białe a białe jest czarne" – precyzował rzecznik wodociągów.

W odpowiedzi na przekaz Ziemowit Nowak zastosował przy ponownym zbieraniu materiału metodę odpowiadania "na polityka". „Zastosowałem technikę powtarzania w kółko tej samej odpowiedzi na pytania, na które 6 dni wcześniej już odpowiadałem. Technikę znaną i stosowaną gównie przez polityków, z perełką „Już odpowiedziałem na to pytanie”. Reakcja internetu jest olbrzymia. Facebook, Twitter, Tik Tok, portale informacyjne, większość zrozumiała tło i powód mojej demonstracji” – wyjaśnił rzecznik wodociągów w Kielcach.

RadioZET.pl/Facebook