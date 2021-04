Tadeusz Cymański walczy z rakiem. "Nie jestem spakowany. Nie chcę umierać"

Tadeusz Cymański zmaga się z rakiem. Jak mówił w wywiadzie dla "Plus Minus" w weekendowej "Rzeczpospolitej", nigdy wcześniej nie chorował, określał się raczej jako okaz zdrowia.

Po jednym z niedawnych badań okazało się, że politykowi doskwiera mięśniak. "Zrobiłem badania profilaktyczne i mam takie rozpoznanie nieciekawe, z tych najgorszych rodzajów. Szczęście w nieszczęściu, że nie jest to schorzenie bardzo złośliwe, ale jedynie trochę złośliwe" – powiedział Cymański.

Tadeusz Cymański walczy z rakiem. "Nie będę udawał chojraka"

Wyjaśnił, że należy on do rodziny nowotworów, co prawda mało agresywnych, ale zdarza się, że dochodzi z nimi do przerzutów. Zapobiec może wczesne wykrycie na badaniu profilaktycznym. "Nowotwór nowotworowi nierówny. Mój rak nie jest najgorszy. Po sześćdziesiątce zwłaszcza warto przynajmniej raz na rok sobie zrobić to USG jamy brzusznej, nawet kosztem czasu i nadwyrężenie budżetu. Profilaktyka pozwala wykryć chorobę, zanim pojawią się wyraźne objawy" – powiedział Tadeusz Cymański.

Polityk klubu PiS przyznał również, że całe życie był zdrowy i choroba go zaskoczyła. "Mam 66 lat i całe życie byłem zdrowy, a tu nagle coś takiego. Covid otworzył oczy wielu ludziom, nie tylko mnie. Inaczej się teraz mówi o życiu, cierpieniu i śmierci, inaczej się te sprawy odczuwa. […] Przyjąłem to z pewnym spokojem, ale i niepokojem, nie będę udawał chojraka" – zaznaczył Cymański, który czeka na termin operacji. "Nie jestem przygotowany, nie jestem spakowany. Nie chcę umierać. Bardzo boję się cierpienia" - konkluduje poseł Cymański.

RadioZET.pl/Rp.pl/Plus-Minus