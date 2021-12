Nie żyje Tadeusz Ross, słynny "Zulu-Gula". Aktor i satyryk miał 83 lata

Tadeusz Ross nie żyje. Był aktorem, satyrykiem i scenarzystą, absolwentem Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza (d. Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza) w Warszawie. Zmarł w wieku 83 lat.

Znany był przede wszystkim jako twórca programów satyrycznych, m.in. "Zulu-Gula" oraz "Rossmówki", które współtworzył wraz z Piotrem Fronczewskim. Był ponadto autorem scenariuszy kilku odcinków serialu "Miodowe lata".

Po roku 2000 związał się z Platformą Obywatelską i zajął się polityką. W 2006 roku został radnym Warszawy, a rok później posłem PO. W 2009 roku bez powodzenia ubiegał się o mandat europosła.

"Zmarł Tadzio Ross. Nasz wiecznie uśmiechnięty klubowy kolega. Pamiętam, jak zabrałam go do mojego Skarżyska. Cóż to była za podróż i spotkania pełne anegdot i ciepła. Tadziu, żegnaj, Dobry Człowieku. Do zobaczenia...." - napisała wiceszefowa PO Marzena Okła-Drewnowicz.

W Parlamencie Europejskim znalazł się jednak cztery lata później, zastępując Rafała Trzaskowskiego, który został ministrem administracji i cyfryzacji w rządzie Donalda Tuska. Od 2018 roku znów zasiadał w Radzie Warszawy.

