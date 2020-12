Rydzyk o księżach-pedofilach: kto nie ma pokus? Rzecznik Praw Dziecka odpowiada

Rzecznik Praw Dziecka skomentował sobotnie słowa Tadeusza Rydzyka. Skandaliczna wypowiedź padła w trakcie uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja. - To, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus? - mówił, odnosząc się do ujawnianych afer pedofilskich w Kościele.

Tadeusz Rydzyk podczas uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja powiedział m.in.: "Dostałem też wiadomość dzisiaj, w czasie mszy świętej od księdza biskupa Edwarda Janiaka, to jest współczesny męczennik mediów, media to zrobiły, media tak robią i nie dajmy się, katolicy, że na księdza jakiegoś zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią i wszyscy się trzęsą (…) udowodnij, udowodnij, a nie mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem". Stwierdził też: "zwróćmy uwagę na to, co mówią i nie dajmy się, nie dajmy się, i w Kościele nie dajmy się (...) to, że ksiądz zgrzeszył, no zgrzeszył, a kto nie ma pokus, niech się pokaże". - Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, to co się dzieje – dodał dyrektor Radia Maryja.

Słowa te wywołały ogromne oburzenie. Wiele osób określiło wypowiedź Rydzyka skandaliczną próbą usprawiedliwiania księży-pedofilów. "To, co mówił ks. Rydzyk i co mówił od ołtarza, jest problemem polskich biskupów i zakonnych przełożonych. To, że bije mu brawo m.in. sprawiedliwości i inni ministrowie, to, że wiernopoddańczy list pisze Prezydent RP, jest wielkim skandalem i wielkim problem polskiego Państwa" – napisał na Twitterze senator RP Bogdan Klich. Podobne zdanie na ten temat wyraził Sławomir Nitras z KO. "Bp Janiak-współczesny męczennik. Mówi Rydzyk. Nic bardziej podłego nie usłyszysz. A prokurator generalny kłania mu się w pas. To jest właśnie definicja braku praworządności" - komentował polityk. W sprawie głos postanowił zabrać również Rzecznik Praw Dziecka, Mikołaj Pawlak.

Pawlak również uczestniczył w sobotniej uroczystości z okazji 29. urodzin Radia Maryja. W poniedziałek zamieścił na Twitterze wpis, odnoszący się do słów Rydzyka. "Pokusa nie tłumaczy przestępstwa. Nic nie usprawiedliwia krzywdzenia dzieci. Każdy, kto popełnia przestępstwo, musi ponieść karę. Pedofilia to ohydna zbrodnia, niezależnie od tego, kto jest sprawcą" – napisał rzecznik.

W połowie października nuncjatura apostolska w Polsce poinformowała, że papież Franciszek przyjął rezygnację biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka. Nuncjatura wyjaśniła, że w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie sygnalizowanych zaniedbań bp. Janiaka w sprawie oskarżeń o nadużycia seksualne niektórych duchownych diecezji kaliskiej obowiązuje go nakaz przebywania poza diecezją.

Bp Janiak był jedną z postaci ukazanych w filmie dokumentalnym "Zabawa w chowanego" Tomasza i Marka Sekielskich, opisującego przypadki pedofilii wśród księży. Film przedstawiał historię trzech chłopców – braci Bartłomieja i Jakuba i Andrzeja – wykorzystywanych przez tego samego księdza z diecezji kaliskiej – Arkadiusza H. W filmie ukazano, jak biskup Janiak miał kryć przestępstwa seksualne podległych mu księży. Po majowej emisji filmu oświadczenie wydał delegat KEP ds. ochrony dzieci i młodzieży abp Wojciech Polak. Przesłał też zawiadomienie w sprawie ówczesnego biskupa kaliskiego do nuncjatury.

