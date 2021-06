Tadeusz Rydzyk może wkrótce przestać kierować Radiem Maryja - informuje tygodnik "Polityka". Według tych doniesień, prowincjał redemptorystów o. Janusz Sok zwrócił się do o. Rydzyka, by ten przestał kierować radiem, bowiem już w zeszłym roku duchowny przekroczył wiek emerytalny. Trwają rozmowy w tej sprawie.

To zakon redemptorystów ma koncesję na nadawanie rozgłośni, jednak związana z radiem i telewizją Trwam fundacja Lux Veritatis zarejestrowana jest na o. Rydzyka jako na osobę prywatną.

"Choć ustawa o stosunku państwa do Kościoła daje uprawnienia powoływania fundacji przez kościelne osoby prawne (i wymienia je zresztą po kolei: to zakony, ordynariaty, opactwa, klasztory, seminaria, ale też np. Caritas) – w przypadku biznesów toruńskich nie użyto tego trybu. W aktach rejestrowych Fundacji Lux Veritatis, a także wcześniej założonej Fundacji „Nasza Przyszłość”, złożonych w sądzie gospodarczym w Warszawie, jako założyciele i zarazem fundatorzy figurują Tadeusz Rydzyk czy Jan Król, jako osoby prywatne, legitymujące się dowodem osobistym" - czytamy w "Polityce".

Co to oznacza? W praktyce redemptoryści i Kościół mogą być pozbawieni wszelkich praw do dzieł, które powstały wokół fundacji Lux Veritatis.

– Myślę, że to są sprawy wewnętrzne zakonu, które podlegają naciskom zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Wewnętrzne wiążą się z pozycją o. Tadeusza Rydzyka w Kościele i zakonie, zewnętrzne zaś są związane z polityką - komentuje w rozmowie z portalem "Wirtualne Media" Adam Szostkiewicz z "Polityki".

– Jeśli jest prawdą, że prowincjał go o to poprosił, to on oczywiście może prowadzić rozmowy i przekonywać przełożonego, że to nie jest dobry pomysł. Ale jeśli decyzja zostanie podtrzymana, to będzie musiał odejść z Radia Maryja. Nie sądzę, żeby chciał podważać śluby posłuszeństwa, które złożył – ocenia z kolei publicysta Tomasz Terlikowski.

- Przejście na emeryturę ojca dyrektora niekoniecznie musi oznaczać koniec jego realnej władzy w radiu. Mieliśmy już przecież sytuacje, w których wprawdzie założyciel czy długoletni redaktor naczelny przechodził na emeryturę, ale zostawał np. honorowym redaktorem naczelnym i nadal w jakimś stopniu sprawował nadzór, bądź stopniowo przekazywał władzę następcom - dodaje Terlikowski w rozmowie z "Wirtualnymi Mediami".

