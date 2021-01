Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu otrzymało od państwa 60 mln zł na jedną ze swoich wystaw. Ojciec Tadeusz Rydzyk otrzymał pieniądze zaledwie po 12 dniach od rozpisania zamówienia, gdy postępowanie było jeszcze w toku. Jak wyliczyli dziennikarze "Czarno na Białym" TVN24, wśród "wydatków niewygasających", suma jaką przeznaczono na wystawę to jedna czwarta tego, co otrzymała cała ochrona zdrowia w czasie epidemii koronawirusa.

Tadeusz Rydzyk otrzymał z resortu kultury 60 mln zł na zaledwie jedną wystawę organizowaną przez Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. Cała wystawa ma kosztować łącznie ponad 86 mln zł. Pieniądze trafiły do Rydzyka już 12 dni od rozpisania zamówienia (21 października 2020r.), kiedy cała procedura była jeszcze w toku. Informacja ta nie została jednak podana do wiadomości publicznej.

O przekazaniu Tadeuszowi Rydzykowi 60 mln zł na wystawę opinia publiczna dowiedziała się dopiero pod koniec grudnia 2020 roku. Wówczas opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, w którym widniała pozycja dotycząca gigantycznego wsparcia dla muzeum w Toruniu.

Tadeusz Rydzyk otrzymał od państwa 60 mln zł na jedną wystawę w Toruniu

Jak wyliczyli dziennikarze "Czarno na Białym" TVN24, kwota przekazana na tylko jedną wystawę w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu, stanowi jedną czwartą tego, co z "wydatków niewygasających" otrzymała w czasie epidemii Covid-19 cała służba zdrowia w Polsce. We wspomnianych wydatkach na ochronę zdrowia przeznaczono bowiem ok. 240 mln zł.

fot. Dziennik Ustaw

Jak informował resort kultury "Muzeum „Pamięć i Tożsamość” wypełni istotną lukę w naszej ofercie muzealnej, która wciąż w niedostatecznym stopniu obejmuje zarówno aksjologię Jana Pawła II, jak i kwestie relacji polsko-żydowskich w czasie II wojny światowej".

Z kolei wicerzecznik PiS Radosław Fogiel ocenił w programie "Tłit" w WP, że "nie widzi niczego zdrożnego w tej dotacji". - Rozmaite są organizacje prowadzące muzea - są to samorządy, instytucje publiczne, fundacje etc. Te pieniądze nie trafiają przecież do kogoś personalnie. To są pieniądze przekazane na muzeum Jana Pawła II. Owo muzeum będzie je wykorzystywać na cele statutowe, które - jak zgaduję - są celami muzealnymi - przekonywał polityk.

Rydzyk z ogromnymi dotacjami od państwa. "Ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka"

Kwoty przeznaczane z budżetu państwa na rozmaite inicjatywy Tadeusza Rydzyka robią wrażenie. W ciągu rządów PiS, przedsięwzięcia toruńskiego redemptorysty otrzymały co najmniej 217 mln zł. Jak dowiedział się TVN24, pieniądze na inwestycje płynęły również od m.in. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ponad 4 mln), Ministerstwa Zdrowia (ponad 1 mln) czy Narodowego Banku Polskiego (ponad 0,5 mln).

Podczas uroczystości z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja, o.Tadeusz Rydzyk dziękował wielu osobom za wsparcie finansowe. - Jest takie powiedzenie w Polsce: "ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka". Tyle tych ziarenek - to jest ta rodzina Radia Maryja. Ten pomógł, ten pomógł. Jak patrzymy na te ofiary, jakie przychodzą - 10 zł, 5 zł, 20 zł, 100 zł, czasem znajdzie się więcej. I istniejemy? Istniejemy - podkreślał.

- Codziennie pytam panią dyrektor - ile pieniędzy mamy? Czy damy radę do pierwszego? (...) Obiecali nam, że dadzą nam jeszcze jakieś pieniądze na Park Pamięci Narodowej - nie dali. Ale będziemy do nich się udawać - zapowiadał toruński duchowny.

