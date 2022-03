O. Rydzyk powielił prorosyjską dezinformację? Skrytykował uchodźców i Zachód

Tadeusz Rydzyk powiedział na antenie Radia Maryja, że dziękuje Bogu za to, że "Polacy mają serce", i że szeroko pomagają Ukraińcom. Zasugerował jednak, że wojna w Ukrainie i napływ uchodźców niesie za sobą duże zagrożenia dla Polski. - Ja bym jednak zwrócił uwagę na to, żeby uważać - podkreślił. My Polacy jesteśmy bardzo emocjonalni. Nas można wziąć na serce (...) My musimy pilnować swoich emocji, więcej używać rozumu - apelował do swoich słuchaczy.

Trudno nie odnieść wrażenia, że kontynuując swą wypowiedź Rydzyk powielił prorosyjską dezinformację, która od kilku dni krąży w mediach społecznościowych. - Obawiam się, żeby razem z tymi uciekinierami wojennymi, nie przybyli ci, którzy nie powinni być w Polsce, przed którymi broniliśmy się. Nie wyszło w 2015 roku, jak chciała iluś nam ściągnąć PO i inni do Polski. "Otworzyć granice" - to mówili niepolscy Polacy - powiedział.

Rydzyk: Zachodowi zależy na destabilizacji w Polsce

Duchowny powołał się także na nieprawdziwe liczby. Z jego wypowiedzi wynikało, że do Polski przyjechało z Ukrainy 270 tys. Ukraińców i prawie drugie tyle osób bez narodowości ukraińskiej. Statystyki podawane przez Straż Graniczną zaprzeczają tej relacji. "Od 24.02 z Ukrainy do Polski przyjechało 624,5 tys. osób. Wczoraj tj. 03.03 funkcjonariusze Straży granicznej odprawili 99,2 tys. podróżnych z Ukrainy, dzisiaj do godz. 7.00 – 25,2 tys." - poinformowała SG.

Powielanie prorosyjskiej, antyuchodźczej dezinformacji to jednak nie wszystko. Toruński redemptorysta od lat znany jest ze swojej niechęci do świata Zachodu i Unii Europejskiej. Komentując wojnę w Ukrainie o. Rydzyk po raz kolejny pozwolił sobie na zaprezentowanie dawki antyzachodnich poglądów. - Zachodowi zależy na destabilizacji w Polsce. Wschodowi i Putinowi też pewno na tym za bardzo zależy. Nie wiemy jednak, w jaki sposób "Zachód" mógłby kierować uchodźstwem z Ukrainy - podsumował.

Ukraina od 24 lutego broni się przed zmasowanymi atakami Rosji. To już dziewiąta doba agresji wojsk Władimira Putina. W nocy z czwartku na piątek Rosjanie ostrzelali elektrownię atomową w Zaporożu. Wybuchł pożar. Rano podano, że elektrownię zajęli rosyjscy żołnierze, a jej kierownictwo "pracuje pod lufami karabinów".

To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego – ostrzega Zełenski. - Przeżyliśmy noc, która mogła zatrzymać historię Ukrainy i Europy - mówi

Trwają walki o Mikołajów. Do miasta weszły wojska rosyjskie, ale ich atak został odparty. Z szacunkowych danych strony ukraińskiej wynika, że straty Rosjan od początku inwazji to już 9166 żołnierzy.

RadioZET.pl/ rp.pl/ PAP

Ukraina broni się przed atakami Rosji - wiadomości z ostatniej chwili na żywo