Tak rząd wymigał się od otwarcia szpitala tymczasowego na Pomorzu

To nie jest decyzja, której podjęcie – jak w przypadku obowiązkowych szczepień – wzbudziłoby jakiekolwiek protesty. A pomimo tego Ministerstwo Zdrowia w pełni świadomie nie zgodziło się na ponowne otwarcie na Pomorzu szpitala tymczasowego. Z premedytacją, ryzykując życiem i zdrowiem setek osób, które na skutek zamykania kolejnych oddziałów stracą dostęp do leczenia swoich chorób, innych niż COVID-19.

W całej Polsce są tylko dwa województwa, w których podczas czwartej fali epidemii koronawirusa nie uruchomiono szpitali tymczasowych. To pomorskie i świętokrzyskie. W tym drugim mieszka o milion osób mniej niż w tym pierwszym, ma ono poza tym łatwy dostęp do szpitali w innych regionach, dlatego tam potrzeby uruchamiania szpitala tymczasowego aż tak pilnej nie ma. Co innego na Pomorzu, regionie o znacznie wyższym zagęszczeniu populacji, w którym sytuacja epidemiczna – pomimo wysokiej wyszczepialności – jest z dnia na dzień coraz trudniejsza.

Kiedy wojewoda zaczął jesienią wydawać kolejne decyzje o przekształcaniu oddziałów szpitalnych w covidowe, od razu pojawił się temat ponownego uruchomienia szpitala tymczasowego. Apelowali o to i lekarze, i samorządowcy, świadomi tego, że ponowne „złożenie” tej placówki nie uda się natychmiast. Wojewoda pomorski Dariusz Drelich dostrzegł w końcu ten problem i w połowie listopada obiecał zająć się tą sprawą.

22 listopada na biurko ministra zdrowia Adama Niedzielskiego trafił wniosek wojewody pomorskiego o uruchomienie szpitala tymczasowego w hali Amber Expo w Gdańsku. Wiosną placówka pod kierownictwem doktora Rafała Cudnika ze spółki Copernicus pracowała na pełnych obrotach i uratowała życie dziesiątkom osób. 29 listopada Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało wojewodzie… prośbą o uzupełnienie tego wniosku. Już następnego dnia, czyli 30 listopada, Pomorski Urząd Wojewódzki odesłał pełną dokumentację.

Tymczasem rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz jeszcze 26 listopada, czyli już po złożeniu wniosku przez wojewodę, mówił dziennikarzom, że „na dziś wojewoda jeszcze nie widzi podstaw do uruchomienia tego szpitala”. Tak, ten wojewoda, który sam o jego uruchomienie zawnioskował. Z kolei 1 grudnia ten sam rzecznik poinformował, że szpital tymczasowy w Gdańsku zostanie otwarty „niedługo”. Mija kolejnych kilka dni, po czym 8 grudnia Dariusz Drelich oznajmia na spotkaniu służb wojewódzkich, że MZ negatywnie odpowiedziało na jego wniosek i szpitala tymczasowego nie będzie.

Ministerstwo Zdrowia odpowiada

Piszę więc maila do Ministerstwa Zdrowia, by potwierdzić tę informację. Biuro komunikacji resortu odpowiada: „Po informacji od wojewody o możliwości uruchomienia szpitala tymczasowego w Gdańsku w ciągu 3-4 tygodni, po konsultacji z Narodowym Funduszem Zdrowia podjęta została decyzja o uruchamianiu łóżek w innych szpitalach”. Resort dodaje, że jeśli możliwe okaże się skrócenie czasu niezbędnego na utworzenie szpitala tymczasowego, może jednak zdecydować o jego uruchomieniu.

A zatem resort zdrowia przez dokładnie 17 dni analizował wniosek wojewody pomorskiego tylko po to, żeby stwierdzić, że 3-4 tygodnie na uruchomienie szpitala to… za dużo czasu. Gdyby wniosek został uwzględniony natychmiast, szpital byłby właśnie w końcowej fazie ponownego otwarcia. MZ wybrało nie tylko grę na czas, ale też wykorzystanie owego czasu jako argumentu przeciw.

Co oznacza ta decyzja? Że w wielu pomorskich szpitalach nie ma, póki co, szans na powrót do pracy wielu oddziałów internistycznych, rehabilitacyjnych czy chirurgicznych, które zamknięto i przekształcono w „covidowe”. Dziś na Pomorzu w szpitalach leży ponad 1000 pacjentów z COVID-19. Z czego niecała jedna czwarta w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy, jedynej typowo zakaźnej placówce. Pozostałe musiały zmienić profil działalności i odesłać wielu swoich pacjentów z kwitkiem. Tymczasem w szpitalu tymczasowym mogłoby się znaleźć nawet 300 miejsc dla chorych na COVID-19. To odciążyłoby aż połowę oddziałów. Zamiast tego kolejnym osobom cierpiącym na różne schorzenia przekładane są zabiegi.

Na koniec dwa wątki poboczne, które jeszcze dobitniej pokazują absurd całej sytuacji. Po pierwsze – niemal cały sprzęt, jaki znajdował się w szpitalu tymczasowym na Amber Expo, został rozwieziony po placówkach w całym regionie i jego odzyskiwanie zajęłoby mnóstwo czasu i formalności. Po co podjęto taką decyzję? Po drugie – szybciej dałoby się otworzyć drugi szpital tymczasowy, w sanatorium MSWiA w Sopocie. Dlaczego się na to nie zdecydowano? Oficjalnie nikt o tym nie mówi, ale na spotkaniach padał argument o tym, że „przecież trzeba byłoby odwoływać turnusy”. Turnusy więc trwają, a chorzy cierpią. I cierpieć będą dalej. Bo rząd całkowicie świadomie naraził ich zdrowie i życie.

Radio ZET