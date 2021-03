Taśmy Daniela Obajtka, pokazujące jak b. wójt Pcimia obchodził prawo, by sterować po cichu firmą, zszokowały opinię publiczną. Uwagę zwrócił przede wszystkim podwórkowy, wręcz rynsztokowy język, którego pod adresem wuja używał "Człowiek Wolności roku 2020" tygodnika "Sieci". Obajtek, nominat PiS, faworyt Kaczyńskiego, przymierzany wręcz na fotel premiera, nazwał wuja prowadzącego konkurencyjną firmę "ch***m pi*****onym", czy "brudną pałą". Z nagrań wynika, że chce za wszelką cenę wykończyć jego firmę TT Plast.

Po kilku dniach od ujawnienia nagrań do sprawy odniósł się obrażany przez Obajtka wuj, Roman Lis. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” przybliżył kulisy ich dawniejszej relacji.

Wuj Obajtka o b. wójcie Pcimia: "Wszystkiego go uczyłem. Przecież on nie umiał nic"

Wynika z nich, że Lis traktował Obajtka niemal jak swojego syna. "To był młody, zagubiony chłopak. Nie miał co robić, więc zatrudniłem go do pracy. Uważałem, że trzeba mu pomóc" – powiedział Lis. Przyjął Obajtka do swojej firmy, gdy przyszłego wójta zwolnili ze szkoły. "Relacje, jakie nas łączyły, były silniejsze niż z moimi braćmi. Odwiedzaliśmy się wzajemnie, pomagałem im. Jego ojciec, jako malarz, malował nasze domy. Żyliśmy w bardzo przyjaznych stosunkach" – przypomina Roman Lis.

Wuj Obajtka stwierdził, że to on uczył go życia jako małego chłopca. "Mój syn nie wymagał takiej opieki jak on. Ja go uczyłem, jak się ma ubierać, jak się ma zachowywać. W ogóle wszystkiego go uczyłem. Przecież on nie umiał nic, jeśli chodzi o prowadzenie firmy czy o relacje między ludźmi. Doradzałem mu we wszystkim - jak się pracuje w firmie, co to ma znaczyć" – wspomina po latach Roman Lis.

O nagraniach Obajtka: "Było mi przykro, że takiego człowieka wprowadziłem do gminy"

Jego zdaniem Obajtek zrobił mu słowami z nagrań "wielką krzywdę". "I szerzej - zrujnował też relacje rodzinne, jakie nas łączyły. Teraz firma wstaje już na nogi, bośmy się pozbyli tych dawnych ludzi, ale wolałbym o nim zapomnieć" – powiedział. Zaznaczył, że gdy Obajtek poszedł w politykę i został wójtem Pcimia, to ich relacje wciąż były dobre. "Ale później nie chciałem brnąć w tę stronę, nie chciałem brać prac bez przetargu".

Konflikt rozgorzał, gdy Lis zauważył, że oświadczenia majątkowe wójta Obajtka nie korespondowały z jego faktycznymi dochodami. "Wiedziałem, że te pieniądze muszą pochodzić z nielegalnego źródła, a najprawdopodobniej, to właśnie z mojej firmy. I wtedy zaczęło się. Kiedy dowiedziałem się, co on robił, próbowałem ostrzec innych ludzi, że jest to człowiek nieuczciwy. Było mi przykro, że takiego człowieka wprowadziłem do gminy" – wspomina wuj Obajtka.

Jeszcze przed dojściem PiS do władzy konflikt Lisa i Obajtka kończył się w sądzie. Wuj prezesa Orlenu nie ma wątpliwości, że Obajtek skłamał mówiąc, że nie ma związku z konkurencyjną firmą. "Jak on kłamał, a na tym sąd się oparł, to powiadomiłem prokuraturę, że on w sądzie kłamał. Czułem, że jest to moim obowiązkiem. Bo kłamca pełni ważną funkcję. Czułem się zobowiązany i tak jak kiedyś powiadomiłem wojewodę, tak tym razem powiadomiłem prokuraturę" – mówi Lis. W takich okolicznościach powstały nagrania z Obajtkiem, który lżył na swojego wuja. "Jak ja tyle pomogłem temu człowiekowi, żeby on mnie potrafił tak określać i w ten sposób o mnie mówić. To przekracza moją wyobraźnię. Jeszcze nigdy w życiu nie słyszałem, żeby ktoś pod moim adresem używał choćby jednej dziesiątej tych przekleństw, które on używał wobec mnie" - mówił.

RadioZET.pl/Wyborcza.pl