Terlecki nazwał kobietę "kretynką". Teraz się tłumaczy: "Napadły mnie"

Ryszard Terlecki podczas jednej z rozmów w galerii handlowych nazwał kobietę "kretynką". Jego reakcję zarejestrowano na nagraniu, a udostępniła je w mediach społecznościowych posłanka KO Barbara Nowacka. - To ordynarne chamstwo i to, co usłyszały, to jest najdelikatniejsze, co można powiedzieć na ten temat - tłumaczył swoje słowa wicemarszałek Sejmu.

Ryszard Terlecki odniósł się do krótkiego filmu upublicznionego w piątek w mediach społecznościowych, w którym z jego ust padły słowa o "kretynce". Został on udostępniony przez posłankę Koalicji Obywatelskiej Barbarę Nowacką.

Na filmie zarejestrowano wymianę zdań między wicemarszałkiem Sejmu a kobietą przechodzącą w jednej z krakowskich galerii handlowych. "Chciałam tylko powiedzieć, że to, co dzieje się w kraju, to, co robicie kobietom, jest po prostu karygodne" - mówiła, zwracając się do polityka. "Jest pani kretynką" - słychać odpowiedź wicemarszałka.

"Jest pani kretynką". Ryszard Terlecki się tłumaczy

Wicemarszałek Sejmu został zapytany w poniedziałek przez dziennikarkę w Sejmie, czy zamierza przeprosić kobietę, którą obraził. - To jest bezczelność, co pani mówi - odpowiedział. - Jakieś kobiety się nasłuchały Tuska i myślą, że chamstwem i agresją zdobywa się popularność - podkreślił. - Napadły mnie i moją żonę, przypadkowo zbiegowisko się zrobiło - dodał wicemarszałek. - Jest to ordynarne chamstwo i to, co usłyszały, to jest najdelikatniejsze, co można na ten temat powiedzieć - ocenił polityk PiS.

Wcześniej Ryszard Terlecki tłumaczył swoje słowa w Dzienniku Polskim. - Powiedziałem tej pani, że jest kretynką, określając w ten sposób jej poziom umysłowy. Uważam, że to określenie było niezwykle delikatne wobec zachowania, z jakim się spotkałem. Niestety takie zachowanie jest charakterystyczne dla środowisk przedkładających awanturę ponad jakiekolwiek argumenty. Trzeba jednak na to reagować. Ja zrobiłem to bardzo grzecznie - komentował.

Z kolei rozmówczyni polityka PiS pani Joanna mówiła w TVN24, że nie spodziewała się, że Terlecki w ten sposób się do niej odezwie. - Tym bardziej że chyba towarzyszyła mu żona. Że przy żonie odezwał się tak do innej kobiety. Nie pokazał klasy, moim zdaniem zachował się bardzo chamsko - oceniła.

- Poza bezdyskusyjną rzeczą, że takie słowa są przejawem braku kultury osobistej, myślę, że mamy do czynienia z czymś głębszym – przejawem arogancji władzy, która cechuje marszałka Terleckiego. Obawiam się również, że jest to coraz powszechniejsza postawa w szeregach władzy – mówił Gość Radia ZET Jarosław Gowin, komentując słowa polityka PiS.

Jak dodał, Terlecki powinien przeprosić, ale prawdopodobnie nie spotka go żadna większa kara. - Wiemy doskonale, że jest zbyt bliskim współpracownikiem prezesa PiS, by mógł ponieść jakiekolwiek konsekwencje. Sądzę jednak, że jedyną konsekwencją będzie społeczna dysfamia – zaznaczył Gowin.

RadioZET.pl/PAP/Radio ZET