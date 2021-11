Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i prominentny polityk PiS, skomentował kontrowersyjną sytuację w jednej z galerii handlowych. Podczas dyskusji z przypadkowymi kobietami, jedną z nich nazwał "kretynką". - Uważam, że to określenie było niezwykle delikatne wobec zachowania, z jakim się spotkałem - wyjaśnił.

Ryszard Terlecki przez opozycję i część opinii publicznej został skrytykowany za sytuację, która miała miejsce w jednej z galerii handlowych w Krakowie. "Chciałabym tylko powiedzieć, że to, co robicie kobietom, to jest po prostu karygodne" - mówiła jedna z kobiet, która wdała się w dyskusję z wicemarszałkiem Sejmu. "Jest pani kretynką" - odparł jej Terlecki.

Całą sytuację nagrano smartfonem, a na Twitterze krótkie wideo udostępniła posłanka KO Barbara Nowacka. Do całej sytuacji odniósł się sam polityk PiS w rozmowie z serwisem Dziennikpolski24.pl.

Ryszard Terlecki nazwał kobietę "kretynką". Polityk PiS się tłumaczy

- Byłem z żoną na zakupach. Nagle podeszły do mnie dwie kobiety, jedna zaczęła nagrywać zdarzenie telefonem, a druga wykrzykiwała, że prześladuję kobiety (m.in. „to co robicie kobietom jest karygodne”). Był to oczywisty przejaw agresji i chamstwa, który wywołał zdumienie przypadkowych świadków - tłumaczył Terlecki.

Wicemarszałek Sejmu nie wyparł się wypowiedzianych słów. - Powiedziałem tej pani, że jest kretynką, określając w ten sposób jej poziom umysłowy. Uważam, że to określenie było niezwykle delikatne wobec zachowania, z jakim się spotkałem. Niestety takie zachowanie jest charakterystyczne dla środowisk przedkładających awanturę ponad jakiekolwiek argumenty. Trzeba jednak na to reagować. Ja zrobiłem to bardzo grzecznie - komentował.

Z panią Joanną, w której stronę Terlecki użył inwektyw "kretynka", rozmawiała stacja TVN24. - Bałam się, że może będę oskarżona o to, że na niego napadłam, że byłam na przykład dla niego chamska czy bardzo krzyczałam, więc chciałam się w ten sposób zabezpieczyć - mówiła kobieta.

Pani Joanna dodała, że spodziewała się, że w ten sposób Terlecki się do niej odezwie. - Tym bardziej, że chyba towarzyszyła mu żona. Że przy żonie odezwał się tak do innej kobiety... Nie pokazał klasy, moim zdaniem zachował się bardzo chamsko - komentowała.

Barbara Nowacka z KO zapowiedziała wniosek o sejmowej komisji regulaminowej o ukaranie Terleckiego za jego słowa w kierunku pani Joanny.

RadioZET.pl/Dziennikpolski24.pl/TVN24.pl