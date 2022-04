Kolejny rozłam w partii KORWIN (wchodzącej w skład Konfederacji). Kilka tygodni temu z ugrupowaniem pożegnali się posłowie Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz i Jakub Kulesza. Swoje odejście argumentowali m.in. licznymi kontrowersyjnymi wypowiedziami Janusza Korwin-Mikkego, który ich zdaniem relatywizował sytuację w Ukrainie i wielokrotnie bardzo przychylnie oceniał politykę Władimira Putina. Jak się okazuje, to nie koniec wewnętrznych przepychanek.

Poza partią znalazł się teraz Tomasz Grabarczyk, który jak dotąd wchodził w skład władz krajowych ugrupowania. Polityk napisał w mediach społecznościowych, że sąd partyjny podjął decyzję o jego usunięciu z szeregów formacji, bo nazywał on Władimira Putina "zbrodniarzem". Taka ocena miała nie podobać się prezesowi Januszowi Korwin-Mikkemu.

Tomasz Grabarczyk usunięty z partii KORWIN. Nazwał Putina "zbrodniarzem"

"W dniu 4 kwietnia, tuż po informacjach o mordach na ludności cywilnej w Buczy, wziąłem udział w konferencji prasowej, podczas której wraz z posłami Kuleszą i Winnickim powiedzieliśmy wprost, że Władimir Putin to zbrodniarz wojenny. Kilka dni później otrzymałem od Prezesa Janusza Korwin-Mikkego informację, że nie akceptuje on takiego stanowiska, a we wniosku do sądu partyjnego przeczytałem, że taka narracja była sprzeczna z wpisami Prezesa JKM i szkodliwa dla Partii. Na nic zdały się wyjaśnienia (w tym rozmowa w cztery oczy z Prezesem JKM), że żadnego oficjalnego stanowiska Partii w tej sprawie nie było, a na pewno nie są nim nocne wpisy Prezesa na Twitterze. Po prostu Putina nie można nazwać w Partii KORWiN zbrodniarzem" - przekazał Grabarczyk.

"Tak, uważam, że Władimir Putin jest zbrodniarzem. Nie, nie uważam, by bronił wartości europejskich. Jest to człowiek odpowiedzialny za śmierć tysięcy niewinnych ludzi i dramaty milionów obywateli Ukrainy. Żaden racjonalny polityk wyznający poglądy wolnościowe nie powinien brać w obronę mordercy" - tłumaczył polityk.

Tomasz Grabarczyk przekonuje ponadto, że w partii KORWIN od dłuższego czasu trwa wewnętrzna wojenka personalna, której ofiarą stał się teraz on sam, a wcześniej m.in. poseł Artur Dziambor. Za partyjną intrygą stać ma Sławomir Mentzen - ekonomiczny "mózg" ugrupowania, bardzo popularny w mediach społecznościowych. "Od dłuższego czasu działania Janusza Korwin-Mikkego, kierowanego przez Sławomira Mentzena, były dla mnie nieakceptowalne. Pierwszą taką sytuacją było złamanie obietnicy w myśl, której wszyscy kandydaci Partii KORWiN w prawyborach prezydenckich Konfederacji mieli przekazać głosy na tego, który z Partii zdobędzie najwięcej głosów, czyli Artura Dziambora. Decyzją kolegi Mentzena panowie złamali umowę i Artur Dziambor nie dostał poparcia własnej partii" - podkreśla polityk.

Od dnia wybuchu wojny w Ukrainie Janusz Korwin-Mikke próbuje przekonywać opinię publiczną, że relacjonowane przez media wydarzenia są bardzo często zmanipulowane. Przy tej okazji wiele razy powoływał się na rosyjską propagandę i narrację Kremla. W przeszłości polityk bardzo ciepło wyrażał się o Władimirze Putinie, który w jego ocenie byłby "bardzo dobrym prezydentem Polski". W jednym z ostatnich wpisów na Twitterze stwierdził z kolei, że Putina nie można nazwać zbrodniarzem wojennym.

"Powtarzam: JE Włodzimierz Putin popełnił przestępstwo w świetle Konwencji Haskiej napadając na Ukrainę bez wypowiedzenia wojny; co więcej: twierdzi, że to NIE JEST wojna!! W takim więc razie mamy do czynienia z zabójstwami i morderstwami, a nie ze śmiercią żołnierską na wojnie!! (...) Polityk jednak nie może Go nazywać »zbrodniarzem wojennym«, bo to zamyka drogę do negocjacyj. JE Włodzimierz Zełenśky ogłasza, że chce negocjować z Prezydentem Federacji Rosyjskiej, a nie ze »zbrodniarzem wojennym«!! I listy tytułuje »JE Włodzimierz W.Putin« - bo taka jest forma" - napisał.

