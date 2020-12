Tomasz Grodzki odnosił się w środę w Polsat News do Strajków Kobiet oraz działań rządu w czasie pandemii koronawirusa. Były to gorzkie słowa krytyki, stawiające rządzących w niekorzystnym świetle.

Zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o rzeczywistą niegotowość do przejęcia władzy przez opozycję, jeśli rząd PiS upadnie (62 proc. badanych w sondażu Ipsos dla Oko.press tak uważa, przyp.), Grodzki odparł:

Tomasz Grodzki ostro o rządzie PiS: Chyba nic gorszego nas spotkać nie może

- Wybory są za trzy lata. Wiele sygnałów i symptomów pokazuje, że rządy PiS-u prawdopodobnie tak długo nie potrwają. Zapewniam, że opozycja będzie gotowa do przejęcia władzy, jeśli upadnie rząd premiera Morawieckiego lub jeśli zmieni się konstelacja sejmowa czy nie zostanie uchwalony budżet - mówił w „Gościu Wydarzeń” marszałek Senatu.

Dodał, że rozmowy w tej sprawie toczą się niekiedy w świetle jupiterów, innym razem w zaciszu gabinetów. - Opozycja będzie gotowa. Chyba nic gorszego niż obecny rząd spotkać nas nie może - dodał.

Przypomniał, że to za rządów PiS doszło do wulgaryzacji języka w przestrzeni publicznej. Stwierdził, że przekleństwa ze strajków kobiet są nieporównywalne do szubienic z podobiznami europosłów KO. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie, po trzech latach.

Prawa ulicy, a prawa języka - kiedyś zwanego parlamentarnym - są różne. Z trybuny, zwłaszcza sejmowej, padały określenia, które nigdy nie powinny z niej paść. W regułach demokratycznych, gdzie sądy uznają, że wieszanie obrazów europosłów na szubienicach nie jest przestępstwem, słowo na "w", które pan zacytował, wydaje się niemal niewinne przy tym, co próbowano zaoferować europosłom - mówił Grodzki.

Nie dał też wiary zapewnieniom Morawieckiego ws. tworzenia logistyki pod masowy system szczepień przeciw Covid-19. Przypomniał, że „szczepionki na grupę miały być we wrześniu, do dziś ich brakuje”. - Mam na imię Tomasz, jak zobaczę, to uwierzę. Nie widzę powodu do budowania specjalnych brygad szczepiennych - mówił marszałek.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl