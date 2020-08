Park Pamięci Narodowej "Zachowali się, jak trzeba" poświęcił metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Symbolicznego otwarcia przez przecięcie wstęgi dokonali premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicepremierzy Piotr Gliński i Jacek Sasin, szef MON Mariusz Błaszczak i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski.

Jarosław Kaczyński podczas swojego przemówienia chwalił o. Tadeusza Rydzyka i wyraził uznanie za jego publiczną i medialną działalność. Twierdził, że dzięki determinacji toruńskiego redemptorysty, założyciela Radia Maryja i TV Trwam powstały także telewizja, szkoła, świątynia i "powstał ten Park".

– Ta inicjatywa, ojca dyrektora, którego Bóg obdarzył jakąś szczególną misją, jest realizowana krok po kroku, z udziałem bardzo wielu ludzi (..) Ten Park dobrze się przysłuży, przysłuży się przeciwstawieniu temu, co ma nas na różne sposoby pogrążyć, uderzyć w naszą godność i w jakimś dalej posuniętym planie naszej inne interesy, choć godność jest tu niewątpliwie najważniejsza, bo ona nie ma swojej ceny – dodawał.

Ten Park wpisuje się bardzo dobrze w to wszystko, co czyniono przez cały ten czas. Bo to dzieło nie było celem samym w sobie. Miało podtrzymywać polską tożsamość; miało oczywiście ogromne zadania ewangelizacyjne, ale musiało także odbudować w trudnych okolicznościach wielkiej ofensywy nihilizmu nasz naród, bronić tego narodu