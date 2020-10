Trybunał Konstytucyjny wydał dziś orzeczenie w sprawie zgodności z konstytucją aborcji z powodu przesłanki embriopatologicznej.

Według Trybunału Konstytucyjnego aborcja ze względu na ciężkie wady płodu jest niezgodna z polską konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Aborcja z powodu ciężkiej wady płodu niezgodna z Konstytucją

We wniosku zaskarżono przepis, który stanowi, że aborcja jest dopuszczalna, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a także przepis doprecyzowujący tę regulację. Mowa w nim o tym, że w takich przypadkach przerwanie ciąży jest dopuszczalne do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej.

Zdaniem wnioskodawców przepisy te legalizują praktyki eugeniczne w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego, odmawiając mu tym samym poszanowania ochrony godności człowieka.

