Trybunał Konstytucyjny zamknął rozprawę i ogłosił wyrok ws. stosunku prawa unijnego do polskiego. O rozstrzygnięcie sporu wniósł do TK premier Mateusz Morawiecki.

Przedstawiciele premiera, ale też prezydenta, MSZ, prokuratury i Sejmu wnieśli o uznanie zaskarżonych przepisów (Traktatu o UE) za niekonstytucyjne. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z kolei o umorzenie postępowania.

TK: Organy unijne działają poza granicami swoich kompetencji

TK orzekł, że wyłączną właściwością TSUE pozostaje wykładnia prawa unijnego. Organy unijne domagały się wycofania wniosku premiera do polskiego TK. Szef rządu zwrócił się do TK o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o UE - zarzuty sprowadzają się m.in. do pytania o zgodność z konstytucją zasady pierwszeństwa prawa UE oraz zasady lojalnej współpracy Unii i państw członkowskich.

Spór z organami unijnymi wybrzmiał zwłaszcza 15 lipca, gdy TSUE orzekł, że system dyscyplinarny wobec sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem UE. Dzień wcześniej polski TK orzekł, że zobowiązywania państwa członkowskiego UE do stosowania środków tymczasowych (w sprawie tzw. reform sądownictwa) są niezgodne z Konstytucją RP.

Rzecznik rządu: Wyrok TK uwzględnia wniosek premiera

Do wyroku Trybunału Konstytucyjnego odniósł się jako jeden z pierwszych Piotr Mueller. Rzecznik rządu ocenił, że sędziowie uwzględnili wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. "Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w zasadniczej części uwzględnia wniosek premiera Mateusza Morawieckiego. Nadrzędność prawa konstytucyjnego nad innymi źródłami prawa wynika literalnie z konstytucji" - ocenił rzecznik rządy Piotr Müller.

