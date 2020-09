Trzaskowski podał datę startu Nowej Solidarności. "Przedstawimy dokładny plan"

Idziemy do przodu, 17 października nastąpi inauguracja, przedstawimy dokładny plan i scenariusz - poinformował w środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiadając inaugurację swego ruchu. Jak dodał planowane jest, aby do ruchu można było zapisywać się już wcześniej.

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i kandydat Koalicji Obywatelskiej w tegorocznych wyborach na prezydenta Polski, był gościem środowego programu "Fakty po Faktach" w TVN24. Ogłosił w nim. m.in. kiedy zainagurowany zostanie ruch Nowa Solidarność, który działać ma pod jego patronatem.

Trzaskowski: Nowa Solidarność rusza 17 października

- Ja mówiłem jasno, że (inauguracja) będzie w październiku, mówiłem jasno, że najpierw trzeba się uporać z tymi problemami, które mamy, przede wszystkim problemami budżetowymi, mówiłem jasno, że czekam, aż te najważniejsze decyzje zostaną w Platformie Obywatelskiej podjęte (...) przez cały czas pracujemy przygotowując przeróżne inicjatywy, które będą solą ruchu - powiedział Trzaskowski w TVN24.

Jak przekazał, inauguracja ruchu nastąpi 17 października. - Natomiast zrobimy absolutnie wszystko, aby do ruchu móc się zapisywać już wcześniej, dlatego że rzeczywiście jest olbrzymia energia ludzi, trzeba ją skanalizować - zaznaczył Trzaskowski. Zapowiedział, że 17 października "opowiemy dokładnie o tych wszystkich działaniach, które będziemy podejmować".

- Chcemy zaprosić wszystkich, którzy chcą działać, żeby zbierać podpisy pod ustawami, żeby organizować wolne media, (...) odkłamywać kłamstwa PiS, który cały czas zalewa nas propagandą, będziemy organizować wolontariuszy, żeby jeszcze bardziej skutecznie trafiać w te miejsce, gdzie opozycja jest słabsza - zaznaczył.

Prezydent Warszawy o swoim ruchu społecznym

- Otwarta będzie współpraca przy bardzo konkretnych projektach, czy to projektach, które mają wzmocnić nasze szanse na równą edukację, czy to projektach, które mają jasno odpowiedzieć na to, w jaki sposób radzić sobie z reformą służby zdrowia, czy projektach potrzebnych w kontekście tego, co się dzieje za naszą wschodnią granicą i pomocy Białorusinom - zapowiedział Trzaskowski.

Dodał, że "każda inauguracja ma to do siebie, że wtedy przedstawia się credo, dokładne plany, przedstawia się przede wszystkim scenariusz i kalendarz, żeby wszystkie te działania podjąć i jasno zorganizować". - Zapewniam, że dzisiaj po tych decyzjach w Platformie Obywatelskiej idziemy do przodu i dokładnie tak samo będzie w ruchu - powiedział.

- Jesteśmy gotowi, przez cały czas równolegle tworzymy ruch z innymi samorządowcami i ludźmi dobrej woli i startujemy już na dniach - podkreślił. Przypomnijmy, że Trzaskowski start swojego ruchu obywatelskiego Nowa Solidarność zapowiadał na 5 września. Awaria kolektora ściekowego w warszawskiej oczyszczalni "Czajka" spowodowała jednak, że przełożył to na inny termin.

RadioZET.pl/PAP