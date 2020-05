Trzaskowski: czas, by powiedzieć "dość" władzy, której nikt nie patrzy na ręce

Podczas wystąpienia w Poznaniu Trzaskowski chwalił tych, którzy są "twardzi, z kręgosłupem, którzy zawsze pomagają słabszym". Jak zauważył, tacy są właśnie ci, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem: lekarze, ratownicy, pielęgniarki i inni, którzy ryzykują w tej walce życiem.

Mówił o potrzebie bycia konstruktywnym i "wzniesienia się ponad dźwięk, szabel, jałowe spory, by budować". Podkreślał, że był szczęśliwy jako prezydent Warszawy, że "wreszcie może zająć się pracą od podstaw".

Trzaskowski w Poznaniu: Przyszedł czas, by powiedzieć "dość" władzy, której nikt nie patrzy na ręce

"Niestety w ostatnich miesiącach również my zostaliśmy wzięli na celownik - my i wy, bo razem jesteśmy samorządem. Próbuje się obcinać nam budżet na realizację planów i programów, próbuje się nam ograniczać prerogatywy, próbuje się zabierać nam nasze place, zabierać naszą dumę z tego, że jesteśmy poznaniakami, warszawiakami, gdańszczanami, próbuje się niszczyć samorząd i przyszedł czas powiedzieć: +dość+. Tak, powiedzieć dość, a kogo jak kogo, ale poznaniaków nie trzeba uczyć mówienia +dość+ złym rządom i opresji, jesteście autorami udanego powstania Czerwca 56. roku, zawsze was za to podziwiamy" - mówił Trzaskowski zwracając się do poznaniaków.

"I dziś przyszedł czas, by powiedzieć +dość+ władzy, której nikt nie patrzy na ręce, dzisiaj przyszedł czas powiedzieć +dość+ władzy która próbuje nas dzielić - na ludzi z dużych miast i z małych miast, z zachodu, ze wschodu. A przecież wszyscy jesteśmy tacy sami, wszyscy mamy takie same problemy, epidemia to pokazała" - przekonywał Trzaskowski.

Jak dodał, myślimy wszyscy o zdrowiu, o bezpieczeństwie i równych szansach w edukacji. "Dzisiaj nie ma żadnych podziałów, a próbuje się nas dzielić, obrażać, próbuje się obrażać Ślązaków, Kaszubów, próbuje się mówić o tym, że jedni są lepsi, drudzy gorsi, że jedni są wierzący, a drudzy niewierzący, że jedni są swoi, a drudzy nie są swoi. Trzeba powiedzieć temu +dość+, wszyscy powinniśmy być razem" - podkreślał.

"Trzeba powiedzieć także dość nienawiści, kłamstwu, hejtowi, i dziś staję tutaj przed wami, żeby właśnie powiedzieć głośno i wyraźnie: +mamy tego dość+" - oświadczył Trzaskowski.

RadioZET.pl/ PAP