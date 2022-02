Kwaśniewski: trzeba przyjąć Ukrainę do NATO. Putin? "Stracił kontakt z rzeczywistością"

Odpowiedź Zachodu rodziłaby kolejne napięcia, byłaby ryzykowna, ale to powinno być przyjęcie teraz Ukrainy do NATO. Decyzja byłaby ostatnim najważniejszym argumentem odstraszającym Rosję od dalszego zawłaszczania Ukrainy - stwierdził Aleksander Kwaśniewski. Zdaniem byłego prezydenta Władimir Putin "stracił kontakt z rzeczywistością".

Władimir Putin uznał niepodległość Donbasu. W trakcie swojego poniedziałkowego orędzia podpisał dekret sankcjonujący "samodzielność" dwóch tzw. republik ludowych - donieckiej i ługańskiej - znajdujących się na wschodzie Ukrainy. Zapowiedział również wysłanie tam rosyjskich wojsk, by prowadziły "działania pokojowe".

W swoim przemówieniu prezydent Rosji nazwał Ukrainę "nieodłączną częścią" historii Rosji i jej przestrzeni kulturowej. Dzisiejsza Ukraina – jak mówił - znajduje się "pod zarządem zewnętrznym" i "została sprowadzona do poziomu kolonii z marionetkowym reżimem". Zasugerował też, że polityka USA i NATO stanowi zagrożenie dla jego kraju.

Kwaśniewski: Putin stracił kontakt z rzeczywistością

Decyzja Putina spotkała się ze zdecydowaną krytyką i sprzeciwem społeczności międzynarodowej. Sytuację skomentował też m.in. Aleksander Kwaśniewski, który był "Gościem Radia ZET" we wtorkowym programie Beaty Lubeckiej. Były prezydent określił przemówienie Putina jako "wyjątkowo agresywne i bezczelne", a nawet "wkur.....ce".

Nakreślił przy tym swoją wizję sytuacji militarno-politycznej w najbliższym czasie. - Wojny w rozumieniu ataku wojskowego, militarnego nie będzie, bo byłoby to zbyt kosztowne i ryzykowne, a Ukraińcy będą stawiać opór - stwierdził. To nie oznacza jednak, że Kreml odpuści. - Putinowi chodzi o to, by cała Ukraina była w rosyjskiej strefie wpływów - dodał.

Będzie trwało wyniszczanie Ukrainy, stała destabilizacja, która powoduje, że gospodarka nie może się rozwijać, brakuje inwestorów, ludzie jeżdżą poza granice. Ludzie będą szukać swoich szans poza granicami Aleksander Kwaśniewski

Na pytanie Beaty Lubeckiej, czy Putin to racjonalny polityk, Kwaśniewski odparł: - To na pewno nie jest racjonalny polityk. Przez 22 lata rządów stracił kontakt z rzeczywistością. - To cyniczna, bezwzględna gra na wyniszczenie Ukrainy. Po wystąpieniu Putina jestem niezwykle zasmucony. W jego głowie są chore koncepcje - ocenił.

Ukraina w NATO? Kwaśniewski: jak najszybciej

Zaapelował również, aby nasi wschodni sąsiedzi jak najszybciej zostali przyjęci do NATO, nawet jeśli taka decyzja "rodziłaby kolejne napięcia" i "byłaby ryzykowna". - To powinno być przyjęcie Ukrainy okrojonej z Doniecka, Ługańska i Krymu. Decyzja byłaby ostatnim, najważniejszym argumentem odstraszającym Rosję od dalszego zawłaszczania Ukrainy.

Były prezydent zwrócił uwagę, że Ukraina stara się o członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim od wielu lat, "jest w różnych projektach, więc w tej chwili chodzi tylko o wolę polityczną". - Ukraina jest części kultury politycznej Zachodu i powinna być w NATO - podkreślił.

Skrytykował też Zachód za zwlekanie z konkretnymi działaniami wobec Moskwy. - Czekanie na to, aż żołnierze rosyjscy wejdą na teren Ukrainy jest błędem. Sankcje powinny być wprowadzone w tej chwili. Sankcje dot. dużych rosyjskich firm, ale również sankcje dla elit rosyjskich - powiedział Kwaśniewski, dodając z kolei, że gazociąg Nord Stream 2 powinien być "zamrożony bez dwóch zdań".

