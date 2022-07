Tusk demonstruje, jak PiS dzieli się z Polakami. "A tyle ma dostać pan prezydent"

- Są tacy, którzy twierdzą, że PiS-owska władza co prawda kradnie, ale przynajmniej się dzieli. Jak kradnie, to wszyscy wiemy, ale zobaczmy, jak dzieli się z ludźmi – powiedział w najnowszym nagraniu w mediach społecznościowych były premier Donald Tusk. Pokazał w nim rażące różnice w podwyżkach między osobami z kierownictwa państwa a nauczycielami. - Ta władza mówi, że im się to należy "z automatu". Z automatu to tej władzy należy się wyrok wyborców – komentował Tusk.