Gdybym miał odnosić się do wszystkich obelg i wypowiedzi na mój temat, to od rana do wieczora niczego innego bym nie robił - powiedział w TVN24 lider PO Donald Tusk, odnosząc się do piątkowej wypowiedzi prezesa NBP Adama Glapińskiego, który zarzucił szefowi PO, że "łże". Według lidera Platformy Obywatelskiej "dużo poważniejszym problemem jest to, że to kolejne jego (prezesa NBP) wystąpienie potwierdza znaną już prawdę, że on tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, żadnych kwalifikacji, ani tych merytorycznych, ani etycznych, by pełnić tak ważną funkcję".

Donald Tusk nawiązał w piątek 8 lipca wieczorem do wystąpienia prezesa NBP Adama Glapińskiego po kolejnej, dziesiątej podwyżce stóp procentowych. Glapiński w ostry sposób stwierdził, że "Tusk łże", kiedy mówił o "przeszkodach prawnych" przy jego wyborze na kolejną kadencję prezesa NBP.

- Andrzej Duda mi wyjaśnił, że to, co powiedział Tusk w Radomiu to kłamstwo. Donald Tusk łże. Nie było żadnych ekspertyz w Kancelarii Prezydenta dotyczących prawnych możliwości powołania mnie na kolejną kadencję – powiedział w piątek Glapiński.

Tusk o Glapińskim: Nikt mu nie wierzy, nie ma pojęcia o sprawach, którymi się zajmuje

Tusk stwierdził w TVN24, że gdyby miał w ten sposób odnosić się do „wszystkich obelg i wypowiedzi na mój temat, czy to prezesa NBP, czy premiera, czy prezesa partii rządzącej, już nie mówiąc o telewizji rządowej, to od rana do wieczora niczego innego by nie robił”. - Ale tu nie chodzi przecież o mój komfort, czy czuję się urażony, czy nie tym, co pan prezes Glapiński opowiada. Dużo poważniejszym problemem jest to, że to kolejne jego (prezesa NBP) wystąpienie potwierdza znaną już prawdę, że on tak naprawdę nie ma żadnych kompetencji, żadnych kwalifikacji, ani tych merytorycznych, ani etycznych, by pełnić tak ważną funkcję - powiedział Tusk.

W ocenie Tuska Glapiński jest "bardzo nietypowym prezesem, takim nominatem partii politycznej rządzącej, PiS-u". - Adam Glapiński doprowadził wskutek swojej niekompetencji, a być może także zachowań nieetycznych, do tak dramatycznej sytuacji nie tylko instytucję, którą zarządza, ale przede wszystkim budżety rodzinne milionów Polaków – mówił Tusk w programie prowadzonym przez Katarzynę Kolendę-Zalewską.

- Proszę się nie dziwić, że w Polsce mamy dzisiaj rekordową inflację, bo mamy rekordowo niekompetentnego i w sensie politycznym nieprzyzwoitego prezesa NBP. Przecież temu człowiekowi nikt nie wierzy, ponieważ on w ostatnim roku kłamał jak najęty albo okazał się dramatycznie niekompetentny, niemający pojęcia o sprawach, którymi się zajmuje – ocenił prezesa NBP Donald Tusk.

