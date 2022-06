Donald Tusk w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku podkreślił, że jednym z najczęściej poruszanych dziś tematów jest wojna w Ukrainie, inflacja, rosnące ceny paliwa, gazu i innych produktów. Lider PO dodał, że jako historyk dobrze wie, jak często właśnie inflacja, spadek wartości pieniądza i jego siły nabywczej wywoływały takie emocje, które doprowadzały do zmian, a nawet wywoływały wojny.

– Wielu historyków twierdzi, że II wojna światowa i narodziny nazizmu były między innymi spowodowane tym wielkim psychospołecznym kryzysem, jaki wywołała hiperinflacja w latach 20-tych, a później kryzys gospodarczy w latach 30-tych – zauważył Tusk. Jak dodał, stoimy teraz również w obliczu toczącej się wojny w Ukrainie, która też wywołuje spore emocje.

Tusk o obawie przed III wojną światową. "Nie wiadomo co siedzi w głowie Putina"

– Ja bardzo chciałbym, żebyśmy wszyscy nawzajem starali się trochę lepiej siebie rozumieć, niezależnie nawet od poglądów politycznych, bo te emocje one są i tak wystarczająco uzasadnione tą sytuacją bez precedensu. A przyszłość być może szykuje nam kolejne niespodzianki, bo wydaje się, że nie tylko Polska, ale ludzkość wkroczyła w taki okres, w taką erę, że nie ma roku, nie ma miesiąca, żeby coś zaskakującego, coś nieprzewidywalnego się nie zdarzyło – powiedział szef PO.

Dodał, że dotknęła nas w wymiarze globalnym pandemia, a w regionalnym wojna w Ukrainie, wobec której istnieją przecież obawy, czy nie przekształci się w III wojnę światową. – Bo nie wiadomo co siedzi w głowie Putina – zaznaczył.

Zdaniem Tuska, przykład Ukrainy pokazuje, że w sytuacji złej, w zagrożeniu, "tym ważniejsza jest zdolność do kooperacji, do zrozumienia własnych racji wewnątrz jednej społeczności". – I nie chodzi o to, żebyśmy nagle zaczęli udawać, że się wszyscy kochamy. Te podziały polityczne są ostre w Polsce, ale nie tylko w Polsce. Jak wiecie trochę poznałem politykę europejską i światową i to nie jest tak, że my się jakoś czymś szczególnie wyróżniamy – ocenił Tusk. Podkreślił, że zarówno pandemia jak i czas zagrożenia wojną powinny pozwolić Polakom przynajmniej posłuchać siebie nawzajem.

