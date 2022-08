Tusk o reakcji PiS na katastrofę na Odrze. "Smród nie tylko wokół śniętych ryb"

- Nie szukałbym z jakąś mściwą satysfakcją odpowiedzialnych za to, co stało się na Odrze jeśli chodzi o ministrów, ale prawdopodobnie i premier powinien zastanowić się tutaj nad swoją przyszłością – powiedział w piątek szef Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier przyznał, że brak adekwatnej reakcji rządu na katastrofę na rzece jest "zbrodnią PiS". - Ta władza chce coś ukryć, to jest najbardziej niepokojące – dodał.

Donald Tusk nie ustaje w ostrej krytyce rządzących po katastrofie ekologicznej na Odrze. - Niestety wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ta władza - i to jest ta zbrodnia PiS-u w sprawie Odry - od pierwszych dni nie tylko, że lekceważy, ale zdaje się, że ta władza robi wszystko, żeby coś ukryć – powiedział w TVN24 Donald Tusk.

Były premier mówił, że obowiązkiem Kaczyńskiego i ministrów w rządzie PiS było "od pierwszego dnia wychodzić, informować". - Jeśli zdarza się coś takiego, to od pierwszej sekundy trzeba być z ludźmi, bardzo poważnie traktować ich lęk, ich rozpacz – mówił. Nie oczekuje jednak, że w sprawie polecą kolejne głowy (premier zdymisjonował prezesa spółki Wody Polskie i Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, przyp.).

Tusk o sprawie Odry. "Smród nie tylko śniętych ryb roznosi się po Polsce"

- Nie szukałbym z jakąś mściwą satysfakcją odpowiedzialnych za to, co stało się na Odrze jeśli chodzi o ministrów, ale prawdopodobnie i premier powinien zastanowić się tutaj nad swoją przyszłością. Ja bym zdymisjonował ministrów za to, co się nie stało z katastrofą na Odrze - powiedział Tusk.

Tusk wspominał, że rządzący zbagatelizowali zagrożenie, i to już w czasie, gdy skala klęsk na rzece była ewidentnie widoczna. - Wielkie oskarżenie publiczne władzy dotyczy głównie tego, że część z najwyższych urzędników państwowych miało to kompletnie gdzieś. Oni 5 sierpnia zorganizowali wielkiego grilla w Ministerstwie Obrony Narodowej na cześć Jarosława Kaczyńskiego, który raczył tego dnia odejść z rządu. Wtedy praktycznie cały rząd mógł się zebrać na grillu u pana ministra Błaszczaka, ale nie mieli czasu się zebrać i powiadomić Polaków o tym, co się dzieje na Odrze – mówił w TVN24 były premier.

Jego zdaniem sprawa Odry "przypomina, trochę w większej skali, aferę z respiratorami". - Smród nie tylko wokół śniętych ryb, ale wokół całej tej sprawy, roznosi się po całej Polsce – podsumował.

RadioZET.pl/Tvn24.pl